Додано: Вів 22 тра, 2018 20:31

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,44 коп., на торгах вторника укрепился на 1,18 коп., оказавшись на уровне 26,0718 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 22 мая с уровней предыдущего закрытия 26,055/26,075 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,10 UAH/USD, оказавшимся недолгим. Уже к 10.29 доллар понизился к 26,07/26,09 UAH/USD, поскольку, как заметили непосредственные участники торгов, «гривны не хватает». Эти уровни цен СКВ оставались действующими до 11.15 Киева, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж

С указанного часа «американец» на МЕЖБАНКЕ возобновил коррекцию, понизившись вначале к 26,05/26,08, а спустя 40 минут, до 26,035/26,065 UAH/USD. Полдень доллар встретил на отметке 26,03/26,06 UAH/USD, которая стала объектом внимания регулятора, инициировавшего выкуп «зеленых» излишков в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching. Выход на рынок НБУ повлек за собой отскок курса доллара к 26,05/26,07 UAH/USD. Присутствие на МЕЖБАНКЕ «инкогнито с Институтской» затянулось до 13.20, когда рынок ушел на обеденный перерыв на фоне прежних цен. Стабильность последних наблюдалась до 14.15, когда стартовал новый «порционный» рост на единичных покупках СКВ, поднявший цену последней до

26,065/26,090 UAH/USD по состоянию на 15.30.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,065/26,090 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 22 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0718 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,11% с 28,0672 UAH/USD до 26,0718 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 мая, сохранив, но замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась полученная в наследство с прошлой недели нехватка гривни. Во всяком случае, со слов непосредственных участников торгов.

Это затрудняло игру на повышение. Казначейство, вопреки ожиданиям, не спешило компенсировать НДС.



Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 22-го говорило об обратном, показав рост с уровня 50 298,2 млн. грн. к отметке 52 138,4 млн. грн. Не исключено, часть этого «привеса» была заморожена» для альтернативных межбанку проектов или по правилам валютного рынка, не допускалась тотчас к торгам.



В-третьих, вышеприведенный парадокс с динамикой остатков в нацвалюте дал право на существование второго варианта пояснения нежелания доллара расти в цене. Ко вторнику на межбанк растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Мы не исключаем, что потенциальные покупатели СКВ воспользовались этой «обязаловкой» и проигнорировали долларовое изобилие, отказавшись покупать валюту. Меж тем обязательные продажи перекосили рынок, уронив цену доллара ко внутридневному минимуму, и спасать СКВ от окончательного обвала на межбанк пришел регулятор.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 мая немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, скромная ликвидность сделок подтверждала обоснованность второй версии источника коррекции доллара во вторник – саботаж покупателей.



Во-вторых, в расчете реализацию курсового отскока доллара на этой неделе, экспортеры 22-го снова ограничились «обязательным минимумом» продаж, придерживая доллар.



В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 22 мая констатировал попытку послеобеденного подорожания в паре доллар-гривня, что, полагаю, правомерно рассматривать как некий анонс на вероятную смену затянувшегося с 16 мая «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала на «бычий».



Большинство наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов по итогам вторника констатировали равновесие покупок и продаж. Которое отнюдь не гарантировало всеобщий прогресс на участке ликвидности. Во всяком случае, на рынке Днепра, где баланс спроса и предложения сопровождался незначительными потерями в ликвидности.



В свою очередь рынок Запорожья, вторничная сессия которого констатировала преобладание спроса и перекос в этом направлении, завершилась с некоторым улучшением показателей на участке ликвидности.



В остальном обороты рынков других городов повторили «приличные» показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального доллара либо не изменилась (Киев, Одесса), либо прибавила 2,0 коп. Офера наличной «зеленой» СКВ 22-го либо не изменились (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо потеряли копейку (Киев), либо выросли на 2,0 коп. (Запорожье, Харьков).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье), либо потеряли 5,0 коп. (Одесса), либо выросли на 1,0-7,0 коп. (Киев, Харьков).

Позиция «предложение» за сутки с закрытия понедельника либо потеряла 1,0 коп. (Днепр, Харьков), либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо прибавила 2,0 коп. (Киев).



Повторимся еще раз: курсовая динамика после полудня вторника в паре доллар-гривня на всех рынках вышеперечисленных городов, продемонстрировав рост, стала своеобразным анонсом на возвращение рынка безналичного доллара к росту на ближайшей сессии валютного межбанка. Подобные ожидания очень часто реализовывались ранее.



Ну а теперь поговорим о подробностях торгов 22 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что на сей раз не привело к росту итоговой ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого потребовалось незначительное ценовое вмешательство – цены в паре доллар-гривня понизились.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка.



На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо поддерживать ростом действующих цен.



По итогам дня, несмотря на сохранившуюся сбалансированность спроса и предложения, обороты немного понизились, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «твердую четверку» и констатировав некоторое снижение показателей предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть вина наметившейся смены тренда с «медвежьего» на «бычий».



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 2,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменилась, предложение потеряло 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,00/26,05 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в ценовом дисконте.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились с уровней открытия: 25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, «отвечая» на «медвежьи» настроения межбанка.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая уже нуждалась в росте действующих цен.



Оптовики, стимулируя клиентский «принос», более заметно повысили биды, сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее сумело обеспечить приличную итоговую ликвидность. Хотя обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 22 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 21 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 мая уровнями 30,80/31,00 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 22 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж дешевеющей в первой половине дня наличной парой доллар-гривня, которая после обеда нуждалась в повышении действующих цен, стараясь аккуратным снижением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом наши дилеры проигнорировали локальный подскок пары евро-доллар на мировом рынке forex в диапазон $1,1810-1,1826, где она пребывала в течение четырех часов, с 11.00 до 15.00 Киева, вернувшись затем к более «естественной» отметке в районе $1,1780.



22-го поверили в более сильный доллар на мировом валютном рынке forex и понизили в течение вторника обе позиции евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1775 к отметке $1,1772, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 3 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на прервавшееся около 15.00 Киева ралли евро на мировом рынке forex, сосредоточившись на паре доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1793 пара евро-доллар до 10.00 Киева нарастающим темпом теряла в цене, оказавшись в указанный час на внутридневном минимуме ($1,1760). Вскоре с этой «ямы» инициировалось динамичное ралли, результатом которого стала консолидация пары в диапазоне $1,1810-1,1826, где она пребывала в течение четырех часов, с 11.00 до 15.00 Киева, вернувшись затем к более «естественной» отметке в районе $1,1783, что дало нашим валютчикам основание понизить обе позиции пары евро-доллар на 5,0 коп.



После 16.00 Киева пара евро-доллар на мировом рынке forex обосновалась на цифре $1,1783, которая впоследствии обрела статус «базовой», относительно этого уровня пара евродоллар совершала разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,1780-1,1785 до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



К 11.00 Киева на планетарных площадках доллар приостановил свое укрепление, оставаясь в районе отметок $1,18 в паре с евро. Пара евро-доллар в период времени с 11.00 до 15.00 Киева фактически вернулась к отметкам конца прошлого года, отыграв не вполне обоснованное движение в начале 2018 года, когда на рынке доминировали ожидания ускоренного сворачивания мер монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ.



На текущей неделе ожидаемые статистические данные (PMI), а также завтрашняя публикация протокола майского заседания ФРС скорее говорят не в пользу доллара, и пара евро-доллар, скорее всего, продолжит консолидироваться в районе отметок $1,18, как считают некоторые профильные гуру.



Но на горизонте ближайшего месяца долларовое ралли может возобновиться. До следующего заседания ФРС остается менее 4 недель, а вероятность повышения ставки на данном заседании пока оценивается рынком в 72%. Если статистика, которая будет выходить в этот период, продолжит говорить в пользу повышения ставки в июне, доллар снова получит поддержку. Пока же на текущей неделе из-за паузы в долларовом ралли валюты развивающихся стран могут получить короткую передышку.



После обеда на европейской сессии мирового рынка forex курс доллара США снижается в ходе торгов, при этом фунт стерлингов демонстрирует существенное укрепление после выступления главы Банка Англии Марка Карни в казначейском комитете парламента Великобритании.



Евро по состоянию на 16.20 Киева торгуется в районе $1,1790 против $1,1793 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится во вторник в районе ¥130,63 по сравнению со ¥130,94 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,93 против ¥111,05 в понедельник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,17%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,07%.



Фунт стерлингов подорожал до $1,3446 по сравнению с $1,3427 в понедельник, а также до Є1,1407 с Є1,1387.



Глава Банка Англии считает нецелесообразным публиковать более ясные и точные прогнозы изменения процентных ставок. М.Карни высказался в защиту существующих механизмов информирования рынка и широкой общественности о денежно-кредитной политике. Аналогичные мнения выразили зампредседателя ЦБ Дейв Рэмсден и член комитета по кредитно-денежной политике Майкл Сондерс.

«Общее мнение комитета или большинства его членов было не в пользу подобных изменений», - заявил М.Карни.



Значительная часть его выступления была посвящена влиянию Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза) на британскую экономику.



По словам главы Банка Англии, именно Brexit стал причиной того, что объем британского ВВП сейчас на 1% меньше, чем ожидалось два года назад. Из-за Brexit и ряда других факторов «реальные доходы населения сейчас на £900 ниже, чем мы прогнозировали, а это большие деньги», сказал он.



Однако сил удержаться выше отметки $1,1800 в паре с «американцем» у евро явно не хватило.



Евро снизился на 50 пунктов от уровней внутридневного максимума $1,1830.



Пара продолжила восстанавливаться после касания 6-месячных минимумов на фоне снижения индекса доллара на фоне фиксации прибыли. Неопределенность вокруг политической ситуации в Италии ограничила укрепление евро, выше внутридневного минимума $1,1756.



Уровни поддержки находятся на $1,1750, $1,1710, $1,1700, уровни сопротивления лежат на $1,1800, $1,1840-50 и $1,1900.



Причина подобного сюжета очевидна: Министерство финансов США продолжает накачивать мировой рынок долга своими бумагами, занимая деньги для реализации экономической программы Белого дома.



На этой неделе Минфин США готовится к продаже бумаг общим весом на $265 млрд., что станет рекордом единовременного выпуска долга за восемь лет. Среди госбумаг, готовящихся к размещению, есть облигации со сроком обращения 2 года ($33 млрд.), 5 лет ($36 млрд.), 7 лет ($30 млрд.).



Еще на $150 млрд. будут размещены краткосрочные векселя. Пики размещений придутся на две даты в конце месяца: 25 мая (предстоящая пятница) и 31 мая.



Фактически Минфин США занимается абсорбированием долларовой ликвидности уже полгода — с ноября 2017 года. Тогда ведомство после перерыва начало предлагать рынку векселя различного срока обращения на большие суммы, но рынок, занятый другими факторами, этого долго не замечал, несмотря на наши неоднократные предупреждения.



Одновременно с этим осенью прошлого года Федрезерв США начал распродавать находящиеся на его балансе активы, накопленные за годы стимулирований. Текущая информация о новых выпусках госбумаг только подтверждает общую стратегию финансовых органов США. Для валютного рынка это может означать дополнительную поддержку доллару, который и так достаточно дорог. Обратим внимание, как развивается ралли в доходности 10-летних UST — сегодня она составляет 3,05%. При том, что на прошлой неделе доходность доходила до 3,12% и может быстро вернуться в прежнее русло движения.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,80/31,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 22 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», едва заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 мая по спросу и по предложению не изменились.



Сохранение «медвежьего» тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня по-прежнему стало возможным из-за нехватки гривневого ресурса. Сами участники вторничной сессии валютного межбанка жаловались, что «патронов маловато».



Не исключено, что Казначейство снова задержало компенсацию НДС экспортерам.



В то же время существует альтернативная версия пояснения случившегося отката безналичного «американца».



Речь о том, что ко вторнику, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке. Сам по себе факт общеизвестный и повторяющийся каждую неделю. Думается, 21 мая потенциальные покупатели СКВ внесли некоторые коррективы в это событие, саботируя покупки доллара на межбанке и формируя этим «рукотворный» перекос в сторону преобладания оферов, благодаря которому экспортерам приходилось совершать обязательные продажи доллара, не считаясь с текущими его ценами и способствуя падению последних.



Иначе говоря, гривня и потенциальных покупателей в достаточном количестве, но они не спешат пускать ее в дело, меняя на более твердую валюту.



Пролонгация роста гривневой ликвидности создает реальную вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала на текущей неделе. Судя по всему, Казначейство еще не «раскачалось» в полной мере с компенсацией НДС, собираясь это сделать в среду. Но в силу «технологии» торгов межбанка, туда часть из этих 3,5 млрд. грн. смогут попасть лишь в четверг. Что, впрочем, не исключаем превентивного, «на опережении» роста курса безналичного доллара уже в среду.



Кроме того, неуклонное приближение финиша месяца должно заставить импортеров подумать о закрытии своих контрактов, воспользовавшись локальными курсовыми низами СКВ и составив конкуренцию регулятору.



US