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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:41
pesikot написав: zzzzzz написав:
Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов
, это всего 100 млн$
НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов
.
Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва.
А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис.
А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 21:05
tea написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов
, это всего 100 млн$
НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов
.
Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва.
А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис.
А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати.
...
...Чай , Вы всегда трезво мыслили , но сейчас , не зима , и Вы ,не на лыжах...
От соотношения , цена -качество , дурной запах.
Даже в Иерусалиме , в дни Пасхи , цены меньше намного, чем в Киеве на время проведения финала.
Это оставляет дурное представление о услугах и патологической жадности нации...
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