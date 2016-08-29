zzzzzz написав:Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$ НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов.
Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва. А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис. А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати.
zzzzzz написав:Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$ НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов.
Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва. А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис. А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати.
...
...Чай , Вы всегда трезво мыслили , но сейчас , не зима , и Вы ,не на лыжах... От соотношения , цена -качество , дурной запах. Даже в Иерусалиме , в дни Пасхи , цены меньше намного, чем в Киеве на время проведения финала. Это оставляет дурное представление о услугах и патологической жадности нации...
22.05.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 17.05.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 226,7 млн грн (100% від визначеної суми).
Держказначейство своевременно выполняет свои обязанности
pesikot написав: Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов.
Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва. А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис. А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати.
...
...Чай , Вы всегда трезво мыслили , но сейчас , не зима , и Вы ,не на лыжах... От соотношения , цена -качество , дурной запах. Даже в Иерусалиме , в дни Пасхи , цены меньше намного, чем в Киеве на время проведения финала. Это оставляет дурное представление о услугах и патологической жадности нации...