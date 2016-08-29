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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4990499149924993

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:41

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$
НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка

Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов.

Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва.
А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:05

  tea написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$
НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка

Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов.

Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва.
А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати. :mrgreen:
...

...Чай , Вы всегда трезво мыслили , но сейчас , не зима , и Вы ,не на лыжах...
От соотношения , цена -качество , дурной запах.
Даже в Иерусалиме , в дни Пасхи , цены меньше намного, чем в Киеве на время проведения финала.
Это оставляет дурное представление о услугах и патологической жадности нации...
холява
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:43

22.05.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 17.05.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 226,7 млн грн (100% від визначеної суми).


Держказначейство своевременно выполняет свои обязанности :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:50

  холява написав:
  tea написав:
  pesikot написав:
Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому никто не будет тратить тысячу баксов.

Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва.
А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати. :mrgreen:
...

...Чай , Вы всегда трезво мыслили , но сейчас , не зима , и Вы ,не на лыжах...
От соотношения , цена -качество , дурной запах.
Даже в Иерусалиме , в дни Пасхи , цены меньше намного, чем в Киеве на время проведения финала.
Это оставляет дурное представление о услугах и патологической жадности нации...

Еще одна жертва рашапропаганды?
https://ru.airbnb.com/s/Kyiv-city--Ukra ... g=Qh7F6q62
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:16

  Vint написав:Еще одна жертва рашапропаганды?
https://ru.airbnb.com/s/Kyiv-city--Ukra ... g=Qh7F6q62

Похоже... даже на обменниках еще есть предложения
Ну и так, помаленьку...
https://www.booking.com/searchresults.u ... rder=price
Востаннє редагувалось MMM++ в Вів 22 тра, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:32

  zzzzzz написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$ НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка

Сам информационный фон влияет на психологию курсобразования , даже если это действие ЛЧ будет выглядеть копеечным притоком СКВ.

*Відправлено з Чату


Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.


Если в Святой Транш долго верить, то он обязательно сбудется.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:54

  MMM++ написав:
  Vint написав:Еще одна жертва рашапропаганды?
https://ru.airbnb.com/s/Kyiv-city--Ukra ... g=Qh7F6q62

Похоже... даже на обменниках еще есть предложения
Ну и так, помаленьку...
https://www.booking.com/searchresults.u ... rder=price

Основная претензия - "далеко и дорого ехать".
Starikan
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