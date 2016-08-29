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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:54
Starikan написав: MMM++ написав: zzzzzz написав:
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Не знаю насколько Вы шутили, но IMHO ниточка на грани обрыва... очередной трехкратный девал может случится и до выборов
Аргументы? или просто "чуйка"?
"Аргументы", пока нет оснований озвучивать, могут и не подтвердиться
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MMM++
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