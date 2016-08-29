Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:43
22.05.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 17.05.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 226,7 млн грн (100% від визначеної суми).
Держказначейство своевременно выполняет свои обязанности
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 27182
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2643 раз.
Подякували: 3803 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:50
холява написав: tea написав: pesikot написав:
Мдее, ожидание "бохатого европейского" туриста. Евро 2012 ничему не научил. Футбольные фанаты обычные европейские жители, поэтому
никто не будет тратить тысячу баксов
.
Вони вкладуться в 1000 доларів,якщо житимуть в наметі біля Києва.
А якщо захочуть зняти найдешевшу подобову квартиру на Троєщині,то не вкладуться і в 5 тис.
А якщо захочуть зняти 1-кімнатну хрущівку взагалі десь біля стадіону,то нехай вивалять 3-4 середньоєвропейські зарплати.
...
...Чай , Вы всегда трезво мыслили , но сейчас , не зима , и Вы ,не на лыжах...
От соотношения , цена -качество , дурной запах.
Даже в Иерусалиме , в дни Пасхи , цены меньше намного, чем в Киеве на время проведения финала.
Это оставляет дурное представление о услугах и патологической жадности нации...
Еще одна жертва рашапропаганды?
https://ru.airbnb.com/s/Kyiv-city--Ukra ... g=Qh7F6q62
Vint
Повідомлень: 764
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 109 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:16
Похоже... даже на обменниках еще есть предложения
Ну и так, помаленьку...
https://www.booking.com/searchresults.u ... rder=price
Востаннє редагувалось
MMM++
в Вів 22 тра, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
MMM++
Повідомлень: 32
З нами з: 25.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:32
zzzzzz написав: Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$ НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Сам информационный фон влияет на психологию курсобразования , даже если это действие ЛЧ будет выглядеть копеечным притоком СКВ.
*Відправлено з Чату
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Если в Святой Транш долго верить, то он обязательно сбудется.
Егор
Повідомлень: 256
З нами з: 04.05.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 52 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:54
Основная претензия - "далеко и дорого ехать".
Starikan
2
Повідомлень: 14779
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1199 раз.
Подякували: 2121 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:13
Starikan написав:
Основная претензия - "далеко и дорого ехать".
Не ехать, а идти, как раз чтобы пивом на матч налиться
MMM++
Повідомлень: 32
З нами з: 25.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:20
zzzzzz написав:
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Не знаю насколько Вы шутили, но IMHO ниточка на грани обрыва... очередной трехкратный девал может случится и до выборов
MMM++
Повідомлень: 32
З нами з: 25.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:31
MMM++ написав: zzzzzz написав:
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Не знаю насколько Вы шутили, но IMHO ниточка на грани обрыва... очередной трехкратный девал может случится и до выборов
Аргументы? или просто "чуйка"?
Starikan
2
Повідомлень: 14779
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1199 раз.
Подякували: 2121 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:54
Starikan написав: MMM++ написав: zzzzzz написав:
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Не знаю насколько Вы шутили, но IMHO ниточка на грани обрыва... очередной трехкратный девал может случится и до выборов
Аргументы? или просто "чуйка"?
"Аргументы", пока нет оснований озвучивать, могут и не подтвердиться
MMM++
Повідомлень: 32
З нами з: 25.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 тра, 2018 02:15
Zebra
Повідомлень: 5789
З нами з: 21.09.12
Подякував: 386 раз.
Подякували: 626 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
12151
1308596
6248
1318200
Вів 22 тра, 2018 17:06 ЛОБ
38
36694