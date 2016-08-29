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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:37
Дуже перепрошую за офотоп, але з початком сезону про це потрібно знати і пам"ятати всім :https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 401&type=3
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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