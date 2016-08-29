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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4991499249934994

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:37

Дуже перепрошую за офотоп, але з початком сезону про це потрібно знати і пам"ятати всім :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 401&type=3
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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