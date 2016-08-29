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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4991499249934994

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:37

Дуже перепрошую за офотоп, але з початком сезону про це потрібно знати і пам"ятати всім :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 401&type=3
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось некоторое «сжатие» гривневой ликвидности. Это произошло, вопреки ожиданием появления на рынке гривни дополнительных 3,5 млрд. грн. «от щедрот» финансовых властей.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды «похудел» с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн., ставя под сомнения появление «зеленых быков» на межбанке и соответствующий рост курса доллара.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 22 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1777, опустившись до $1,1753 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1761 на открытии торгов в Европе.

Дата: 23 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,02/26,07 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:09

Привет из Днепра-2

Довольно рано, в 10.03 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,12 UAH/USD.

Спустя 5 минут, на 10.08 доллар стал еще немного дороже: 26,08/26,12 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:44

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.37 появившиеся предложения СКВ выровняли рынок доллара в баланс спрос/предложение, немного понизив текущие цены к отметке 26,08/26,11 UAH/USD.

Дата: 23 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 25,98/26,02 UAH/USD
EUR 30,60/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 30,65/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 мая спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера просели на 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «средние».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 30,65/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 мая спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера просели на 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:46

Всем добра . Роза 95/10 От себя подняли , а на себя дорого не хотят , если исходить по цифрам ЧР. А где все ? Опять читатели .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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