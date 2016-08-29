Додано: Сер 23 тра, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось некоторое «сжатие» гривневой ликвидности. Это произошло, вопреки ожиданием появления на рынке гривни дополнительных 3,5 млрд. грн. «от щедрот» финансовых властей.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды «похудел» с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн., ставя под сомнения появление «зеленых быков» на межбанке и соответствующий рост курса доллара.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 22 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1777, опустившись до $1,1753 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1761 на открытии торгов в Европе.



Дата: 23 мая 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,02/26,07 UAH/USD

€ – 30,80/31,00 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB



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