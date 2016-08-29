Пополудни, к 12.16, на фоне установившегося равновесия покупок и продаж, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,065/26,085 UAH/USD. Затянувшаяся стабильность подтверждает присутствие на рынке регулятора с его технологией Matching.
На 12.28 было получено еще одно подтверждение участия в торгах регулятора. В указанное время клерки НБУ отправились в буфет на обед, оставив рынок без присмотра. Тотчас же «американец» упал в цене до 26,055/26,065 UAH/USD.
На 12.18 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 25,98/26,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
zzzzzz написав:дядя Caша Завтра заседание НБУ по учетной ставке. У кого какие прогнозы ?
Думаю,що як мінімум не зменшиться. Вчора,як Ви писали,пройшли запозичення.Так от в гривні запозичили мало,а значить ставку зменшувати не будуть.
Ну у них же в НБУ сейчас стратегия инфляционного таргетирования )) В апреле инфляция была 13,1% у них цель ( которая никогда не выполнялась ) 8 или 9% до конца года. А вообще все зависит от закона про Антикорсуд. Там в кулуарах сейчас такая гарячка что ого-го. Ну кто тормозит принятие закона думаю не нужно рассказывать.
дядя Caша написав:Это произошло, вопреки ожиданием появления на рынке гривни дополнительных 3,5 млрд. грн. «от щедрот» финансовых властей. US
Щедроты ожидаются сегодня, а данные о ликвидности на начало дня.
1. Спасибо. ДС подчеркивал регулярно, что залышкы по состоянию на утро. Меж тем намоменте средневзвешенный курс доллара пока держится чуть выше вторника (26,0839 против 26,0718)... То ли дополуденным участием папы то ли игрой на опережение
2. По ставкам. В последнее время в придворных и независимых СМИ акцентировалось внимание на росте ВВП. Думаю, это может сыграть роль в судьбе ставки.
Перес де Куэльяр Не знаю, зачем Вы обращаете внимание на курсы Розы. На мой взгляд, их цифры самые не информативные, особенно дневные - спреды рисуют на сайте чересчур большие. И сегодня падения нет - курсы на МБ практически вчерашние и даже пока чуть выше.
Ну Вы же на ночные курсы сморите Розы ,когда на дверях весит табличка "Зачинено",а я привык на утренние в 9.00. И в 9.47 одна одна картина на наличке и на открытие межбанка ,а 12.00 совсем другая ,когда Вы решили по троллить .Смотрите на время и по факту .