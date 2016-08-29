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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4993499449954996>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:32

Привет из Днепра-7

Пополудни, к 12.16, на фоне установившегося равновесия покупок и продаж, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,065/26,085 UAH/USD. Затянувшаяся стабильность подтверждает присутствие на рынке регулятора с его технологией Matching.

На 12.28 было получено еще одно подтверждение участия в торгах регулятора. В указанное время клерки НБУ отправились в буфет на обед, оставив рынок без присмотра. Тотчас же «американец» упал в цене до 26,055/26,065 UAH/USD.


На 12.18 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 25,98/26,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю.
Большей частью в паре доллар-гривня.


Дата: 23 мая 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:38

  zzzzzz написав:дядя Caша
Завтра заседание НБУ по учетной ставке.
У кого какие прогнозы ?

Думаю,що як мінімум не зменшиться.
Вчора,як Ви писали,пройшли запозичення.Так от в гривні запозичили мало,а значить ставку зменшувати не будуть.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:38

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 25,98/26,02
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:46

  дядя Caша написав:Это произошло, вопреки ожиданием появления на рынке гривни дополнительных 3,5 млрд. грн. «от щедрот» финансовых властей.
US

Щедроты ожидаются сегодня, а данные о ликвидности на начало дня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:47

  tea написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша
Завтра заседание НБУ по учетной ставке.
У кого какие прогнозы ?

Думаю,що як мінімум не зменшиться.
Вчора,як Ви писали,пройшли запозичення.Так от в гривні запозичили мало,а значить ставку зменшувати не будуть.


Ну у них же в НБУ сейчас стратегия инфляционного таргетирования ))
В апреле инфляция была 13,1% у них цель ( которая никогда не выполнялась ) 8 или 9% до конца года.
А вообще все зависит от закона про Антикорсуд.
Там в кулуарах сейчас такая гарячка что ого-го.
Ну кто тормозит принятие закона думаю не нужно рассказывать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:51

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Это произошло, вопреки ожиданием появления на рынке гривни дополнительных 3,5 млрд. грн. «от щедрот» финансовых властей.
US

Щедроты ожидаются сегодня, а данные о ликвидности на начало дня.


1. Спасибо. ДС подчеркивал регулярно, что залышкы по состоянию на утро. Меж тем намоменте средневзвешенный курс доллара пока держится чуть выше вторника (26,0839 против 26,0718)... То ли дополуденным участием папы то ли игрой на опережение

2. По ставкам. В последнее время в придворных и независимых СМИ акцентировалось внимание на росте ВВП. Думаю, это может сыграть роль в судьбе ставки.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:52

  ЛАД написав:Харьков 26,00/26,05.

Перес де Куэльяр
Не знаю, зачем Вы обращаете внимание на курсы Розы. На мой взгляд, их цифры самые не информативные, особенно дневные - спреды рисуют на сайте чересчур большие.
И сегодня падения нет - курсы на МБ практически вчерашние и даже пока чуть выше.
Ну Вы же на ночные курсы сморите Розы ,когда на дверях весит табличка "Зачинено",а я привык на утренние в 9.00. И в 9.47 одна одна картина на наличке и на открытие межбанка ,а 12.00 совсем другая ,когда Вы решили по троллить .Смотрите на время и по факту .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:52

zzzzzz
Та расскажи уже, не стесняйся, а то мы тут тёмные, а ты весь такой в кулуарах!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:58

  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,98/26,02

книжка удивляет последнее время

вьетнам
25.95-25.97/26.02-26.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:02

  odessit2007 написав:
  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,98/26,02

книжка удивляет последнее время

вьетнам
25.95-25.97/26.02-26.05


Ничего удивительного: "Оставляй излишки не в пивной, а на сберКНИЖКЕ!"

US
дядя Caша
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