Додано: Сер 23 тра, 2018 12:29

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось некоторое «сжатие» гривневой ликвидности. Это произошло, вопреки ожиданием появления на рынке гривни дополнительных 3,5 млрд. грн. «от щедрот» финансовых властей.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды «похудел» с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн., ставя под сомнения появление «зеленых быков» на межбанке и соответствующий рост курса доллара.



Довольно рано, в 10.03 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,12 UAH/USD.



Спустя 5 минут, на 10.08 доллар стал еще немного дороже: 26,08/26,12 UAH/USD.



По состоянию на 10.37 появившиеся предложения СКВ выровняли рынок доллара в баланс спрос/предложение, немного понизив текущие цены к отметке 26,08/26,11 UAH/USD.



Упавшими по состоянию на 10.58 Киева до уровня 26,055/26,075 UAH/USD ценами безналичного доллара валютный межбанк снова подтвердил зарождающуюся традицию: начинать сессию «во здравие», а завершать «за упокой», падением «зеленых» цен.



К 11.10 установившийся баланс спрос/предложение «задержал» безналичную пару доллар-гривня на межбанке на отметке 26,055/26,075 UAH/USD.



Около 11.35 на рынке появились системные игроки, среди которых «мелькал» и регулятор, покупками которых цена «американца» на межбанке выросла к цифре 26,065/26,085 UAH/USD, где снова замерла, не трогаясь с места до 11.40 Киева.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, исчерпавшаяся около 11.15, сопровождалась признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в гармонии с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, к 12.16, на фоне установившегося равновесия покупок и продаж, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,065/26,085 UAH/USD. Затянувшаяся стабильность подтверждает присутствие на рынке регулятора с его технологией Matching.



На 12.28 было получено еще одно подтверждение участия в торгах регулятора. В указанное время клерки НБУ отправились в буфет на обед, оставив рынок без присмотра. Тотчас же «американец» упал в цене до 26,055/26,065 UAH/USD.



Около 13.05 Киева на фоне немного растянувших спред (26,05/26,07 UAH/USD) цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 22 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1777, опустившись до $1,1753 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1761 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 30,65/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 мая спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера просели на 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «средние».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 30,65/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 мая спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера просели на 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.18 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 25,98/26,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.



По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю.

Большей частью в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB, Киев опт 25,98/26,02 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98/26,02 UAH/USD, евро (опт) 30,60/39,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,90 UAH/EUR UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 25,97/26,02 UAH/USD, розница – 25,95/26,05 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 RUB/USD.



Торги среды на украинском валютном межбанке шли на фоне упорного противостояния двух выросших ликвидностей: характерного для этого дня недели повысившегося притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже и обещанного ранее увеличения гривневой ликвидности на 3,5 млрд. грн., часть которой должна появиться на межбанке на следующих торгах.



Внося интригу в сессию, на рынке около 11.00 появились системные игроки, часть которых не смогла устоять против ситуативной дешевизны «американца» и немного скупилась СКВ. При этом, предположительно, в этом проекте принимал участие и регулятор, пополнив свои резервы.



Наличный рынок в среду демонстрировал повсеместную сдержанность, не инициируя объемные проекты и «не трогая» цены с уровней вторничного закрытия. Солидный клиент рынка наличных судя по всему, принял решение дождаться определенности с трендом безналичного «американца» и лишь затем выходить на «наличку».



Думается, ожидания радикальных ценовых движения безналичного доллара как следствия расширения гривневого ресурса, вряд ли сбудутся. Цена СКВ, несомненно, вырастет, однако абсолютное значение этого «привеса» высоковероятно разочарует.

Все просто: регулятор, достигший «взаимопонимания» с Минфином и Казначейством, методами «кнута и пряника» довольно успешно загоняет рынок безналичной пары доллар-гривня в колею относительной стабильности, лишенной резких и значительных курсовых отскоков и провалов.

Рынок становится скучным, но эта «скука», повторимся, сулит известные дивиденды экономике.



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