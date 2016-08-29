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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:42
Запорожье повы 26,00-26,08
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edvardd
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Додано: Сер 23 тра, 2018 13:46
edvardd
Хмельницкий обменки 25.9-26.05
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Oleg_Sa
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Вів 22 тра, 2018 17:06
ЛОБ
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