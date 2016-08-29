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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4994499549964997

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:42

Запорожье повы 26,00-26,08
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:46

edvardd
Хмельницкий обменки 25.9-26.05
Oleg_Sa
 
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  #<1 ... 4994499549964997
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