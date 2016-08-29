Додано: Сер 23 тра, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,18 коп., на торгах среды понизился на 0,97 коп., оказавшись на уровне 26,0815 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 мая с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,12, а спустя 5 минут, к 10.08 доллар стоил уже 26,09/26,12 UAH/USD.



На 10.36 появившиеся продажи выровняли рынок СКВ в баланс спрос/предложение, одновременно понизив ее цену до 26,08/26,11 UAH/USD. Тренд на снижение пары доллар-гривня на межбанке , получив ускорение, уронил «американца» к 26,055/26,075 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева. Эти цены оставались действующими до 11.35, когда покупки появившихся на рынке системных игроков среди которых был и НБУ, приподняли котировки СКВ до 26,065/26,085 UAH/USD.



В течение часа курс доллара не покидал эти уровни, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Лишь с 12.35, когда, предположительно регулятор, скупавший доселе доллар с платформы Matching, не ушел на обед, лишив СКВ поддержки, «американец» снова упал к 26,055/26,065 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.58 на фоне более широких цен доллара - 26,05/26,07 UAH/USD.

С 13.30 возобновившиеся покупки инициировали рост долларовых цен, которые поэтапно поднимаясь, оказались около 15.30 Киева на цифре 26,07/26,09 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,07/26,09 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 23 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0815 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0815 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке затянулась стартовавшая с 16 мая коррекция, в течение которой средневзвешенный курс доллара упал с уровня 26,2108 к отметке 26,0718 UAH/USD, обретя привлекательность для покупок.



Во-вторых, для незначительного отскока в среду были «базовые» основания – на рынке появилось 3,5 млрд. грн. дополнительной ликвидности от Казначейства, компенсировавшего НДС, спровоцировав превентивные покупки СКВ игроками еже до выхода этой части ликвидности на межбанк, ожидавшегося 24 мая, согласно правилам валютного рынка. Последнее, к слову, стало одно из основных причин незначительного роста цен СКВ.



Укажем, что утренняя сводка о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ не зафиксировала появление там этой ликвидности, напротив, остатки в нацвалюте там упали с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн.



Второй причиной слабого подорожания СКВ 23-го стало нарастание притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для среды. 50% этого притока следовало обязательно продать на межбанке , компенсируя спрос.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 мая немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, доллар 23-го приобретали спекулянты в расчете на его дальнейшее подорожание. Импортеры и нерезиденты были малоактивными.



Во-вторых, гривневая компенсация НДС состоялась, однако использовать эти деньги для покупки СКВ можно было 24-го. На межбанке 23 мая использовались запасы гривни, изрядно упавшие в предыдущую бюджетную неделю.



В-третьих, появление на рынке «быков» всегда снижает его ликвидность.





Дата: 23 мая 2018 г. 17.48



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00-02/26,05-06 UAH/USD (с утра – 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)

€ – 30,60/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценовых ревизий.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю. В основном в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо поддерживать ростом действующих цен.



По итогам дня, благодаря сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга более «гибкого подхода» местных валютчиков в вопросах ценообразования.





Дата: 23 мая 2018 г. на 17.45

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,98/26,02 UAH/USD (с утра 25,98/26,02 UAH/USD, к полудню 25,98/26,02 UAH/USD)

€ 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR (с утра 30,60/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».



На 12.18 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 25,98/26,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.



После обеда, на киевском рынке настроение и цены в паре доллар-гривня не претерпели изменений, хотя иных валютчиков нужда в гривне заставляла «сливаться» по 26,00 UAH/USD.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «слабую троечку», ухудшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 23 мая 2018 г.



17.31 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,06 UAH/USDD)

€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.



В период до полудня настроение на рынке города не менялось – доминировавший розничный «принос» никак не желал трансформироваться в оптовые сделки.



На этом фоне запорожцы приняли решение не менять действующие с утра цены, опасаясь потерять текущую вялую ликвидность.



По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам радикально изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась расширением спреда за счет выросших оферов. При этом к закрытию сложилось «техническое» преобладание спроса в розничных объемах – в это время принос начал иссякать.



Сложившийся «перекос» по итогам дня в комплекте с отсутствием в течение среды сделок с оптовыми партиями валюты привели к регрессу на участке ликвидности. Она, заслужив «слабую тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 23 мая 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)

€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB)



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