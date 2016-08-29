Додано: Сер 23 тра, 2018 20:23

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,18 коп., на торгах среды понизился на 0,97 коп., оказавшись на уровне 26,0815 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 23 мая с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,12, а спустя 5 минут, к 10.08 доллар стоил уже 26,09/26,12 UAH/USD.



На 10.36 появившиеся продажи выровняли рынок СКВ в баланс спрос/предложение, одновременно понизив ее цену до 26,08/26,11 UAH/USD. Тренд на снижение пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ , получив ускорение, уронил «американца» к 26,055/26,075 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева. Эти цены оставались действующими до 11.35, когда покупки появившихся на рынке системных игроков среди которых был и НБУ, приподняли котировки СКВ до 26,065/26,085 UAH/USD.



В течение часа курс доллара не покидал эти уровни, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Лишь с 12.35, когда, предположительно регулятор, скупавший доселе доллар с платформы Matching, не ушел на обед, лишив СКВ поддержки, «американец» снова упал к 26,055/26,065 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.58 на фоне более широких цен доллара - 26,05/26,07 UAH/USD.

С 13.30 возобновившиеся покупки инициировали рост долларовых цен, которые поэтапно поднимаясь, оказались около 15.30 Киева на цифре 26,07/26,09 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,07/26,09 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 23 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0815 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0815 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке затянулась стартовавшая с 16 мая коррекция, в течение которой средневзвешенный курс доллара упал с уровня 26,2108 к отметке 26,0718 UAH/USD, обретя привлекательность для покупок.



Во-вторых, для незначительного отскока в среду были «базовые» основания – на рынке появилось 3,5 млрд. грн. дополнительной ликвидности от Казначейства, компенсировавшего НДС, спровоцировав превентивные покупки СКВ игроками еже до выхода этой части ликвидности на межбанк, ожидавшегося 24 мая, согласно правилам валютного рынка. Последнее, к слову, стало одно из основных причин незначительного роста цен СКВ.



Укажем, что утренняя сводка о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ не зафиксировала появление там этой ликвидности, напротив, остатки в нацвалюте там упали с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн.



Второй причиной слабого подорожания СКВ 23-го стало нарастание притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для среды. 50% этого притока следовало обязательно продать на МЕЖБАНКЕ , компенсируя спрос.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 мая немного, на $32,3 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, доллар 23-го приобретали спекулянты в расчете на его дальнейшее подорожание. Импортеры и нерезиденты были малоактивными, а регулятор, выкупивший в среду в свои «закрома» $15-20 млн., не смог спасти ситуацию.



Во-вторых, гривневая компенсация НДС состоялась, однако использовать эти деньги для покупки СКВ можно было 24-го. На межбанке 23 мая использовались запасы гривни, изрядно упавшие в предыдущую бюджетную неделю.



В-третьих, появление на рынке «быков» всегда снижает его ликвидность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 22 мая, в среду, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $236,9 млн. к отметке $199,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $192,4 млн. к $160,1 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 23 мая констатировал попытку вхождения в боковой тренд. Во всяком случае, по сравнению с закрытием предыдущих торгов, цены в наличной паре доллар-гривня, по сути, не изменились.

Может возникнуть соблазн связать эту относительную стабильность наличного доллара с затуханием курсовых колебаний его безналичного «родственника». Напомним, накануне средневзвешенный курс доллара на межбанке потерял 1,18 коп., нынче вырос на 0,97 коп.



Возможно, в очевидном стремлении к курсовому «застою» на рынке «зеленого» безнала и есть определенный ориентир для наличного «американца», однако, смею напомнить, что в отличие от наличного рынка, валютный межбанк получит в четверг изрядный удар выросшей гривневой ликвидностью. В то время как наличный рынок сохранит свое пребывание на голодном пайке в отношении монетарного агрегата М0 (наличные вне банков).

Очевидно, 24-го следует ожидать углубление дивергенции (расхождения) настроений «налички» и межбанка, базирующейся на вышеприведенном «принципиальном» отличии в «гривневом сопровождении» обеих ветвей валютного рынка.



Полагаю, даже возобновление перетока более дешевого наличного доллара с наличного рынка на дорогой межбанк вряд ли сможет нивелировать это отличие.



Возвращаясь к событиям на наличном рынке в эту среду, заметим, что вырос процент рынков, констатировавших регресс в ликвидности по итогам дня. О снижении оборотов доложили Запорожье, Киев, Одесса и Крыжополь.

В Днепре и в Харькове ликвидность выросла.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара Либо не изменилась (Киев, Запорожье, Крыжополь), либо потеряла 2,0 коп. (Харьков) Либо выросла на 2,0 коп. (Днепр, Одесса).

Предложение 23 мая в наличной паре доллар-гривня либо не изменилось (Киев, Крыжополь), либо потеряло 1,0-2,0 коп. (Харьков, Одесса), либо выросло на 1,0-2,0 коп. (Днепр, Запорожье).



По сравнению с закрытием вторничной сессии биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Запорожье, Крыжополь), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр, Одесса)¸позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (Запорожье, Киев, Крыжополь), либо выросла на 1,0-2,0 коп. (Днепр, Одесса), либо потеряла 1,0 коп. (Харьков).



Ассортимент настроений и курсовой динамики, думаю, стал следствием текущего состояния дел с гривневой ликвидностью в каждом конкретном случае, а также уровнем доступности СКВ по «божеской» цене.



В течение первой половины среды рынки всех вышеперечисленных городов охватила «эпидемия» апатии – торги шли очень вяло и низколиквидно. Часть рынков в дальнейшем так и не смогла выйти из состояния этого «застоя», констатировав по итогам дня падение оборотов, остальным удалось реанимировать торговую активность, завершив торги 23-го с приличной ликвидностью.



Для этого, как, например, в Днепре, дилерам более «удачливых» населенных пунктов, пришлось «размыть» действующие цены, обеспечив более гибкий подход в процессе ценообразования.



Об этом и другом сейчас поговорим, сосредоточившись на подробностях торгов 23 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что на сей раз обеспечило рост итоговой ликвидности при содействии более гибкой ценовой политики здешних дилеров.



Впрочем, по порядку.



Торги 23 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00-02/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ревизовать действующие цены.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю. В основном в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо поддерживать ростом действующих цен.



По итогам дня, благодаря сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга более «гибкого подхода» местных валютчиков в вопросах ценообразования.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.

не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,00-02/26,05-06 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие не нуждалось в ценовых ревизиях.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая уже нуждалась в более гибком подходе ценообразования.



Последнее, в комплекте с итоговым равновесием спроса и предложения обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 23 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 мая уровнями 30,60/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 20,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 23 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж наличной парой доллар-гривня, состояние сделок в которой нуждалось в более гибком подходе ценообразования. Чем, собственно, занимались пополудни валютчики Днепра, не упуская при этом из виду стартовавшую с самого открытия европейской сессии рынка forex коррекцию пары евро-доллар и сообразно понизив в течение среды обе позиции наличного евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1764 к отметке $1,1702, констатировав внутридневное его снижение на заметные 62 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евродоллар, учтя при этом внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1777 пара евро-доллар медленным темпом приподнялась в район отметки $1,1780 где пребывала в неподвижности с 02.00 до 04.30 Киева, упав в этот час к $1,1760.



К 09.00 пара немного восстановилась, оказавшись на цифре $1,1764, однако, новая коррекция поэтапно уронила пару к 14.00 Киева в рамки диапазона $1,1695-1,1715, которые она не покидала до 20.00 Киева. Спустя полчаса, непосредственно перед публикацией протоколов последнего заседания FOMC Федрезерва, пара инициировала динамичное снижение, оказавшись около 20.50 Киева на уровне $1,1680…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар на европейской сессии рынка Forex остается в нисходящем тренде, двигаясь к $1,1700.



По состоянию на 14.55 Киева пара пробила вниз уровень $1,1700, оказавшись на цифре $1,1695.



На евро давит неясность вокруг политической ситуации в Италии и слабые предварительные данные по индексу деловой активности Германии и Еврозоны, которые упали к годовым минимумам, подтверждая замедление импульса роста европейской экономики.



Доллар США продолжает пользоваться спросом, что в итоге продавило пару к минимальным с середины ноября 2017 г. уровням. В центре внимания протокол FOMC и выступление главы ФРС Пауэлла - в пятницу



Курс доллара США повышается в ходе торгов в среду, негативное влияние на евро оказала слабая статистика.



Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае снизился до 54,1 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Это минимальный уровень за последние 18 месяцев, причем показатель оказался хуже среднего прогноза опрошенных The Wall Street Journal аналитиков в 54,8 пункта.



Индикатор активности в сфере услуг еврозоны упал в текущем месяце до 53,9 пункта с 54,7 пункта в апреле, промышленный PMI опустился до 55,5 пункта с 56,2 пункта. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности.



Евро около 15.50 Киева торгуется в районе $1,1708 против $1,1777 на закрытие прошлой сессии. При этом курс ранее в ходе торгов опускался ниже отметки $1,17 впервые с ноября прошлого года.



Курс евро находится в среду в районе ¥128,73 по сравнению со ¥130,62 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,95 против ¥110,9 во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,41%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,33%.



Поддержку иене, входящей в категорию защитных активов, оказывает возращение на рынок пессимистичных настроений, связанных с геополитическими рисками. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

«Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет», - заявил Д.Трамп.



Итак, после неудачной попытки восстановить краткосрочный растущий тренд в середине мая, пара евро-доллар вновь формирует полный цикл снижения.



К началу III декады мая в паре сложился следующий расклад.



Курс пары евро-доллар закрепился в нижней части ценового диапазона $1,1675 -1,1840. Сейчас локальным сопротивлением выступает середина указанного диапазона - отметка $1,1760.



Кроме политических проблем с новым правительством Италии, у евро есть и экономическая составляющая, оказывающая давление на единую валюту.



Слабые данные по деловой активности показывают, что временные факторы в мае негативно повлияли на выпуск продукции и услуг. Составной индекс менеджеров по снабжению рухнул до 18-месячного минимума. Сейчас он составляет 54,1 против 55,1 в апреле.



Европейские производители товаров и услуг стали менее оптимистичными в отношении прогнозов на будущее. По всей видимости. достижение уровня $1,1675 - это дело самого ближайшего будущего. И теперь возникает вопрос а уже все плохое - в цене евро или есть еще повод снизится.



В среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС США и он может спровоцировать новые приступы слабости евро. И тогда в фокус внимания попадает уровень $1,1410.

Полагаю, вероятность отскока пары к $1,20-1,21, на который мы буквально «до последнего часа» надеялись, стала ничтожно малой, а вышедшая статистика и агрессивность Минфина США в области наполнения мирового рынка долга своими бумагами, занимая деньги для реализации экономической программы Белого дома, дает основание ожидать пролонгации дальнейшего укрепления доллара.



На этой неделе Минфин США готовится к продаже бумаг общим весом на $265 млрд., что станет рекордом единовременного выпуска долга за восемь лет. Среди госбумаг, готовящихся к размещению, есть облигации со сроком обращения 2 года ($33 млрд.), 5 лет ($36 млрд.), 7 лет ($30 млрд.).



Еще на $150 млрд. будут размещены краткосрочные векселя. Пики размещений придутся на две даты в конце месяца: 25 мая (предстоящая пятница) и 31 мая.



Фактически Минфин США занимается абсорбированием долларовой ликвидности уже полгода — с ноября 2017 года. Тогда ведомство после перерыва начало предлагать рынку векселя различного срока обращения на большие суммы, но рынок, занятый другими факторами, этого долго не замечал, несмотря на наши неоднократные предупреждения.



Одновременно с этим осенью прошлого года Федрезерв США начал распродавать находящиеся на его балансе активы, накопленные за годы стимулирований. Текущая информация о новых выпусках госбумаг только подтверждает общую стратегию финансовых органов США. Для валютного рынка это может означать дополнительную поддержку доллару, который и так достаточно дорог. Обратим внимание, как развивается ралли в доходности 10-летних UST — сегодня она составляет 3,05%. При том, что на прошлой неделе доходность доходила до 3,12% и может быстро вернуться в прежнее русло движения.



Подтверждая вышеупомянутые планы, казначейство США 23 мая разместило 5-летние облигации на $36 млрд. Максимальная доходность при размещении составила 2,864% против 2,837% ранее и 2,860% на вторичном рынке до размещения.

Отношение спроса к предложению было 2,52; 32,94% объема размещения выкупили первичные дилеры, 10,86% - прямые покупатели, 56,19% - непрямые покупатели.

Пара евро-доллар салютовала событию касанием уровня $1,1680…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,60/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 23 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», несколько улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 20,0 коп. спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 мая по спросу и по предложению не изменились.



Торги среды на украинском валютном межбанке шли на фоне упорного противостояния двух выросших ликвидностей: характерного для этого дня недели повысившегося притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже, и обещанного ранее увеличения гривневой ликвидности на 3,5 млрд. грн., часть которой должна появиться на межбанке на следующих торгах.



Внося интригу в сессию, на рынке около 11.00 появились системные игроки, часть которых не смогла устоять против ситуативной дешевизны «американца» и немного скупилась СКВ. При этом, предположительно, в этом проекте принимал участие и регулятор, пополнив свои резервы.



Наличный рынок в среду демонстрировал повсеместную сдержанность, не инициируя объемные проекты и «не трогая» цены с уровней вторничного закрытия. Солидный клиент рынка наличных судя по всему, принял решение дождаться определенности с трендом безналичного «американца» и лишь затем выходить на «наличку».



Думается, ожидания радикальных ценовых движения безналичного доллара как следствия расширения гривневого ресурса, вряд ли сбудутся. Цена СКВ, несомненно, вырастет, однако абсолютное значение этого «привеса» высоковероятно разочарует.

Все просто: регулятор, достигший «взаимопонимания» с Минфином и Казначейством, методами «кнута и пряника» довольно успешно загоняет рынок безналичной пары доллар-гривня в колею относительной стабильности, лишенной резких и значительных курсовых отскоков и провалов.

Рынок становится скучным, но эта «скука», повторимся, сулит известные дивиденды экономике.



Думается, намеченный на четверг «вброс» на рынок изрядной порции гривневой ликвидности, вряд ли приведет к заметным курсовым движениям. Кроме выросшего к этому дню недели притока экспортной выручки, мы не исключаем превентивные мероприятия финансовых властей страны, нивелирующие негативные последствия от движения выросшей гривневой ликвидности 24 мая на валютный межбанк.



Наличный же рынок, лишенный щедрости Казначейства, вряд ли поддержит «зеленый» безнал заметным ростом тамошних цен из-за надежного «ограничителя» - текущего состояния ликвидности.



US

