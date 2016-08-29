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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4995499649974998

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:32

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Работают ,хотят кредит от ВМФ .Верховная Рада продолжит в четверг рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта №7440 "О Высшем Антикоррупционном суде" (ВАС) и планирует рассмотреть назначение судей Конституционного суда по своей квоте Источник: https://censor.net.ua/n3067803
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Это произошло, по всей видимости, из-за состоявшейся долгожданной компенсации НДС Казначейством.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга «потяжелел» с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн., стимулируя агрессивность появившихся накануне на межбанке «зеленых быков» и намекая на более заметный, чем в среду, рост курса доллара.

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 мая с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 23 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1702, повысившись до $1,1708 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1718 на открытии торгов в Европе.

Дата: 24 мая 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,98/26,06 UAH/USD
€ – 30,70/30,95UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB

US
дядя Caша
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