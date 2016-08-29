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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4996499749984999>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:32

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Работают ,хотят кредит от ВМФ .Верховная Рада продолжит в четверг рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта №7440 "О Высшем Антикоррупционном суде" (ВАС) и планирует рассмотреть назначение судей Конституционного суда по своей квоте Источник: https://censor.net.ua/n3067803
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Это произошло, по всей видимости, из-за состоявшейся долгожданной компенсации НДС Казначейством.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга «потяжелел» с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн., стимулируя агрессивность появившихся накануне на межбанке «зеленых быков» и намекая на более заметный, чем в среду, рост курса доллара.

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 мая с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 23 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1702, повысившись до $1,1708 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1718 на открытии торгов в Европе.

Дата: 24 мая 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,98/26,06 UAH/USD
€ – 30,70/30,95UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:05

Привет из Днепра-2

Довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,09 UAH/USD. Как заметили валютные дилеры, гривни в достаточном для роста количестве, как не было, так и нет.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:10

Re: Валютный рынок в контексте

Если посмотреть график, наличный курс провалился в прошлом году 29 мая и почти два месяца был стабильный и в августе сделал ямку .Как будет в этом году ,поглядим,но вниз уже как бы созревает.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:22

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,09 UAH/USD. Как заметили валютные дилеры, гривни в достаточном для роста количестве, как не было, так и нет.

US
Я так понял ДС , ориентир гривневой ликвидности теперь не указатель предполагаемого направления курса и все под "занавесом" в темную?И как в дальнейшем прогнозировать .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:25

Привет из Днепра-3

Спустя 20 минут, на 10.22 доллар, «передумав», начал расти: 26,085/26,105 UAH/USD. «Поскребли по сусекам, нашли немного нацвалюты» - оправдались дилеры.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:46

Привет из Днепра-4

Собранной гривни на полноценный рост курса доллара на межбанке не хватило. К 10.42 рост остановился возникшими продажами СКВ, которые выровняли рынок в баланс спроса и предложение, а заодно понизили текущие цены «американца» до 26,08/26,10 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.); евро – 30,60/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 24 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.); евро – 30,60/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 24 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 24 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-01/26,05-07 UAH/USD
EUR 30,60/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 24 мая 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,02/26,08 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:10

Привет из Днепра-5

После 10.55 на рынок вышли системные игроки, у которых, судя по всему, были запасы гривни, дав возможность солидной части межбанка инициировать покупки доллара, поднявшие цену последнего до 26,10/26,12 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 11.08 Киева.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:14

  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,09 UAH/USD. Как заметили валютные дилеры, гривни в достаточном для роста количестве, как не было, так и нет.

US
Я так понял ДС , ориентир гривневой ликвидности теперь не указатель предполагаемого направления курса и все под "занавесом" в темную?И как в дальнейшем прогнозировать .


Как в старину - интерпретировать полеты орлов и трактовать внутренности жервенных быков.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса Книжка опт: 26,00/26,05
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