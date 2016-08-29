Привет из Днепра-6
До 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке не покидали отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дата: 24 мая 2018 г. на 11.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
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