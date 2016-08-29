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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4996499749984999

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:53

Привет из Днепра-6

До 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке не покидали отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.

Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дата: 24 мая 2018 г. на 11.51

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,07 UAH/USD
€ – 30,70/30,89 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:54

Interest
Хмельницький чуть вверх
Обменки 25.9-26.08
Опт. 26-26.05
Oleg_Sa
 
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  #<1 ... 4996499749984999
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