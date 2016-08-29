Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Это произошло, по всей видимости, из-за состоявшейся долгожданной компенсации НДС Казначейством.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга «потяжелел» с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн., стимулируя агрессивность появившихся накануне на межбанке «зеленых быков» и намекая на более заметный, чем в среду, рост курса доллара.



Довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,09 UAH/USD. Как заметили валютные дилеры, гривни в достаточном для роста количестве, как не было, так и нет.



Спустя 20 минут, на 10.22 доллар, «передумав», начал расти: 26,085/26,105 UAH/USD. «Поскребли по сусекам, нашли немного нацвалюты» - оправдались дилеры.



Собранной гривни на полноценный рост курса доллара на межбанке не хватило. К 10.42 рост остановился возникшими продажами СКВ, которые выровняли рынок в баланс спроса и предложение, а заодно понизили текущие цены «американца» до 26,08/26,10 UAH/USD.



После 10.55 на рынок вышли системные игроки, у которых, судя по всему, были запасы гривни, дав возможность солидной части межбанка инициировать покупки доллара, поднявшие цену последнего до 26,10/26,12 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 11.08 Киева.



До 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке не покидали отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, к 12.16, после возобновившихся с 12.00 Киева покупок, цена доллара на межбанке консолидировалась на новой отметке 26,12/26,14 UAH/USD. Как и прежде поэтапный (скачками) рост «американца» завершается установлением «ситуативного» равновесия покупок и продаж, позволяющего сделать вывод, что подобный сюжет торгов устраивает и продавцов и покупателей доллара.



Около 12.52 Киева на фоне немного просевших цен (26,11/26,13 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв. «Покупатели притихли», - пояснил откат наш консультант.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 мая с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 23 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1702, повысившись до $1,1708 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1718 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.); евро – 30,60/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 24 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.); евро – 30,60/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 24 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



Около 12.38 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную и довольно активную торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,98/26,06 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,421 UAH/RUB, Киев опт 26,00-01/26,05-07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00-01/26,05-07 UAH/USD UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,95 UAH/EUR UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,08 UAH/USD, евро – 30,40/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,07 UAH/USD, розница – 25,97/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,02/26,08 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,420 RUB/USD.



Как и предполагалось, ожидавшие в четверг на украинском валютном межбанке значительного отскока курса доллара, были разочарованы. По состоянию на утро 24-го гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах заметно вырос, но в дебюте сессии дилеры «средней руки» жаловались на нехватку гривни, и лишь появление на межбанке системных игроков немного оживило рынок в контексте курсовой динамики. При этом нелишне отметить относительную скромность оборотов и отсутствие ажитаций.



Последнее, полагаю, связано с привычным для четверга ростом поступлений экспортной выручки из-за рубежа, обязательные продажи части ее довольно эффективно компенсировали оживившийся спрос.



Небольшие курсовые подвижки на межбанке едва заметно приподняли цены наличного рынка, где в большинстве городов наблюдалось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



На ближайшей сессии межбанка очень вероятно повторение «бычьего» «мягкого» сценария четверга, констатировавшего незначительное повышение средневзвешенного курса доллара. Думается, характерное для пятницы снижение притока экспортной выручки, чреватое обострением спроса на СКВ, постараются нивелировать наши финансовые власти, попытавшись «связать» потупившую на рынок гривневую ликвидность.



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