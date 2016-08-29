vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.
До середины августа уже нужно быть в долларе. Исходя из этого - можно планировать свои финансы
vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.
До середины августа уже нужно быть в долларе. Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Я бы сказал что в июле ,20коп. уже роли никакой не сыграют.........
vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.
До середины августа уже нужно быть в долларе. Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Я бы сказал что в июле ,20коп. уже роли никакой не сыграют........................................................................ Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может начать масштабное наступление на Донбассе в июле, после окончания чемпионата мира по футболу. Источник: https://censor.net.ua/n3067826
По валюте согласен. А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 тра, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.
До середины августа уже нужно быть в долларе. Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Почему именно в долларе? Торговый баланс видели их? Свет клином сошелся? Есть евро, юань, золото, серебро...
Кто то планирует в евро заходить? При девале гривны ,евро будет слабеть к доллару , допустим диапазон 1.08-1.10 и на этом ,как бы Вы просто останетесь при своих гривнах ? Тоже стоит подумать .есть ли смысл.
ЛАД написав: А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.
До середины августа уже нужно быть в долларе. Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Я бы сказал что в июле ,20коп. уже роли никакой не сыграют........................................................................ Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может начать масштабное наступление на Донбассе в июле, после окончания чемпионата мира по футболу. Источник: https://censor.net.ua/n3067826[/quote]
По валюте согласен. А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.
Не кажіть так.В 14-му на три Гетьмана був один козак.І кремлівський рупор тут не потрібний,не обманюйте себе та інших.