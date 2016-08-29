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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4998499950005001>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:13

  vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.

До середины августа уже нужно быть в долларе.
Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:29

  Вкладчик1234 написав:
  vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.

До середины августа уже нужно быть в долларе.
Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Я бы сказал что в июле ,20коп. уже роли никакой не сыграют.........
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

....недадуть, наразі, впасти долару!.... он, по радіо кажуть, що х@ло, знову почав стягувати техніку до кордону.....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:40

  Перес де Куэльяр написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.

До середины августа уже нужно быть в долларе.
Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Я бы сказал что в июле ,20коп. уже роли никакой не сыграют........................................................................
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может начать масштабное наступление на Донбассе в июле, после окончания чемпионата мира по футболу. Источник: https://censor.net.ua/n3067826

По валюте согласен.
А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 тра, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:43

  Вкладчик1234 написав:
  vinni-puh написав:Прошу поради. В кінці травня закінчується депозит в гривні. Є декілька варіантів. Продовжити на 3 місяці. Перекинути на інший депозит що закінчується в середині липня. Перевести в долар. Але я поки схиляюсь частково купити долар а решту на інший депозит до середини липня.

До середины августа уже нужно быть в долларе.
Исходя из этого - можно планировать свои финансы

Почему именно в долларе? Торговый баланс видели их? Свет клином сошелся? Есть евро, юань, золото, серебро...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:45

  Долярчик написав:....недадуть, наразі, впасти долару!.... он, по радіо кажуть, що х@ло, знову почав стягувати техніку до кордону.....

Футбольный чемпионат в середине июля заканчивается. Вряд ли до этого по-серьезному полезет.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:46

Re: Валютный рынок в контексте

Кто то планирует в евро заходить? При девале гривны ,евро будет слабеть к доллару ,
допустим диапазон 1.08-1.10 и на этом ,как бы Вы просто останетесь при своих гривнах ? Тоже стоит подумать .есть ли смысл.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:50

  hxbbgaf написав:......
Есть евро, юань, золото, серебро...

Особенно юань.
Самая доступная вещь в Украине. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:55

  ЛАД написав:
А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.

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сірий
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:58

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:

До середины августа уже нужно быть в долларе.
Исходя из этого - можно планировать свои финансы
Я бы сказал что в июле ,20коп. уже роли никакой не сыграют........................................................................
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может начать масштабное наступление на Донбассе в июле, после окончания чемпионата мира по футболу. Источник: https://censor.net.ua/n3067826[/quote]
По валюте согласен.
А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.


Не кажіть так.В 14-му на три Гетьмана був один козак.І кремлівський рупор тут не потрібний,не обманюйте себе та інших.
Перес де Куэльяр
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