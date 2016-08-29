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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4999500050015002>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:03

НБУ оставил ставку без изменений - 17%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:06

  Перес де Куэльяр написав:Кто то планирует в евро заходить? При девале гривны ,евро будет слабеть к доллару ,
допустим диапазон 1.08-1.10 и на этом ,как бы Вы просто останетесь при своих гривнах ? Тоже стоит подумать .есть ли смысл.


ИМХО до следующего года на евро смотреть нечего, пусть падает. Хотя при 1.08-1.10 ладошки уже зачешутся :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:51

  hxbbgaf написав:Почему именно в долларе? Торговый баланс видели их? Свет клином сошелся? Есть евро, юань, золото, серебро...


Вы еще про госдолг США расскажите :)

потому что альтернатива доллару - только евро, а евро в целом падает.

Юань золото и серебро не обеспечивают ликвидности.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:54

  ЛАД написав:А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.

Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.
Поставте себе на його місце.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:56

  tea написав:
  ЛАД написав:А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.

Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.
Поставте себе на його місце.

поэтому и не надо их читать и слушать, а только смотреть на результаты деятельности, чтоб мнение часто не менять
А результаты пока плачевные....
Востаннє редагувалось baran в Чет 24 тра, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:59

  baran написав:поэтому и не надо их читать и слушать, а только смотреть на результаты деятельности, чтоб мнение часто не менять

А я думку й не змінював.
Давайте про ситуацію в Криму навесні 2014 року поговоримо на вихідних.Бо зараз червоні букви нагадають про оффтоп.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:06

  sryvkin написав:
Юань золото и серебро не обеспечивают ликвидности.


Вполне обеспечивают.
И йена, и британский фунт, и юань и ещё с пяток-десяток валют вполне ликвидны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:12

  zzzzzz написав:НБУ оставил ставку без изменений - 17%
Я так розумію ,що Рада проголосує закон про АС та будуть домовленості з ВМФ про транш на осінь ,тоді ставку й знизять та послаблять гривню.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:18

  hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:....недадуть, наразі, впасти долару!.... он, по радіо кажуть, що х@ло, знову почав стягувати техніку до кордону.....

Футбольный чемпионат в середине июля заканчивается. Вряд ли до этого по-серьезному полезет.

Я продовжую думати,що під час проведення ЧС-18 ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ до кордонів з Ростовською областю.Такі наступи готуються заздалегідь.Скоріш за все,Росія це розуміє і через своїх шпіонів у верхівці ЗСУ про це знає.Але максимум на що вона здатна до закінчення ЧС-18,це стягнути додаткові сили по всьому периметру кордону,щоб розосередити наші сили.Але це ж не 2014 рік,коли боєздатних було 6 тис.війська.Та й зброї зараз набагато більше.Тому під час ЧС-18 Росія в наступ не піде.
Та й після ЧС-18 ймовірність невелика.Бо поки що газ в Європу йде по українській трубі,тому вони тут дуже залежні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

  tea написав:
  ЛАД написав:А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.

Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.
Поставте себе на його місце.

Почалося все не в 2014 році, а значно раніше. Ця людина керувала в свій час СБУ. Що зроблено тоді, які контрзаходи? Нуль фактично. Хоча б розголос через журналістів зробили якийсь про підривну діяльність РФ, щоби "загал" був обізнаний.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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