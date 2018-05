Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

tea написав: ЛАД написав: А что касается "счётов" господина Турчинова ... Читая его, вспоминаю старую притчу о пастушонке, кот. в шутку кричал "Волки, волки!", и чем это закончилось. В 2014 с Крымом обоср..., а теперь демонстрирует свою "мужественность" и бдительность.

Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.

Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.

Поставте себе на його місце.

Почалося все не в 2014 році, а значно раніше. Ця людина керувала в свій час СБУ. Що зроблено тоді, які контрзаходи? Нуль фактично. Хоча б розголос через журналістів зробили якийсь про підривну діяльність РФ, щоби "загал" був обізнаний.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell