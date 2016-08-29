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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:45
Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:НБУ оставил ставку без изменений - 17%
Я так розумію ,що Рада проголосує закон про АС та будуть домовленості з ВМФ про транш на осінь ,тоді ставку й знизять та послаблять гривню.
Рада может голосовать за что угодно.
Главное что-бы МВФ устроил этот закон. Шо попало с карманными судьями никого не интересует.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:51
tea написав: hxbbgaf написав: Долярчик написав:
....недадуть, наразі, впасти долару!.... он, по радіо кажуть, що х@ло, знову почав стягувати техніку до кордону.....
Футбольный чемпионат в середине июля заканчивается. Вряд ли до этого по-серьезному полезет.
Я продовжую думати,що під час проведення ЧС-18 ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ до кордонів з Ростовською областю.Такі наступи готуються заздалегідь.Скоріш за все,Росія це розуміє і через своїх шпіонів у верхівці ЗСУ про це знає.Але максимум на що вона здатна до закінчення ЧС-18,це стягнути додаткові сили по всьому периметру кордону,щоб розосередити наші сили.Але це ж не 2014 рік,коли боєздатних було 6 тис.війська.Та й зброї зараз набагато більше.Тому під час ЧС-18 Росія в наступ не піде.
Та й після ЧС-18 ймовірність невелика.Бо поки що газ в Європу йде по українській трубі,тому вони тут дуже залежні.
Не соглашусь с Вами,зная об обстановке в зсу(всё ,что там изменилось-так это форма одежды). Скажем так,"...нам бы день простоять,да ночь продержаться..." - и к сожалению у нас это во всех сферах и по всей территории.
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