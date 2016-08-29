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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5000500150025003

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:09

  PrimusInterPares написав:
  somilitark написав:PrimusInterPares
Мне всегда нравились прогнозы этих забугорных и жирных банков,а если взять "прогнозов пачку",то есть штук 40(гуляет нетом даже сводная табличка) ,те которые стряпают эти самые хотелки\прогнозы,то там вилка будет от 0.95 до 1.6,называется выбирай какой душа и место сидения желает)))

Я проверю ) не скинул на моменте по 1.21, хотя забирали всё... Теперь будет долгосрочной инвестицией :)


Если бы не было свопов между ЕЦБ и ФРС,то евро уже ушёл бы под паритет!

Вся экономическая теория уже лет 40-50 гласит,что разница в процентных ставках есть фундамент между курсом марка\доллар и как бы между правопреемником марки,т.е. евро\долларом на момент.
Какая сейчас ставка по немецким бондам? Отрицательная? Доплачивать надо за владение биллями?Т.е. по сути около нулевая, а америкосские 10-ти летки пляшут у отметки 3.00 годовых :shock:

По теории весь свободный капитал всяких пенсионных и не очень фондов,тот который ищет куда припарковаться с рейтингом ААА без раздумий должен быть обменен на доллар и должен запрыгнуть в юсдоблиги,что автоматом означает рост доллара ко всему,но на практике имеем 1.17,а ещё недавно было вообще 1.2+...

Так что если копнуть поглубже,то лучше доллар,весь профицит торговли Еврозоны по сути держится на сбывании всего и вся в Америку(платёжеспособный спрос),если прикрутят торговлю пошлинами(например на сталь\алюминий,последний хит сезона это 25% пошлины на авто),чем пугают постоянно,то моментально здоровье у Еврозоны ухудшится и евро обречён падать,даже без учёта разницы в ставках.
Отака х малята,но если вы берёте евро за гривну и собираетесь взять корчик из ЕС или поехать на отдых туда,то смело можно разбавляться :wink:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 24 тра, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 0,97 коп., на торгах четверга просел на 2,60 коп., оказавшись на уровне 26,1075 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 мая с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.00 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией цен «американца» до 26,06/26,09, но спустя 20 минут, к 10.20 доллар стоил уже 26,085/26,105 UAH/USD.
Полагаю, стоило обратить внимание на жалобы слабосильных игроков, открывших сессию первыми низкооборотными сделками на сохранение нехватки гривни. Включившиеся в игру позже участники уже имели нацвалюту в достаточном для покупки СКВ количестве.

Меж тем, путь наверх у доллара на межбанке был непростым, к 10.40 продажи, выровнявшие рынок в баланс спроса и оферов, понизили курс СКВ до 26,08/26,10 UAH/USD.

Окончательное доминирование «зеленых быков» на межбанке установилось с 10.50 Киева, когда на рынок пришли системные игроки, покупками поднявшие цен доллара к цифре 26,10/26,12 UAH/USD, которую «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Как известно, к четвергу наступает пик поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надо реализовать на межбанке . Так что спрос системных игроков находил в указанное время сообразное предложение доллара.
К полудню на рынке обозначился перевес покупателей, отразившийся на ценах: СКВ выросла до 26,12/26,14 UAH/USD. По состоянию на 12.59 агрессивность покупок понизилась, а вместе с ней и курс доллара: 26,11/26,13 UAH/USD. На этом фоне рынок ушел на обеденный перерыв.

После 13.20 вернувшиеся с обеда покупатели приподняли цену «американца» до 26,12/26,14 UAH/USD. Доллар не покидал эту отметку на пустеющем межбанке . до завершения торгов.

На финише сессии доллар совершил подскок до 26,13/26,15 UAH/USD, этой цифрой завершилась сессия валютного межбанка в четверг.

Большинство сделок на межбанке 24 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1075 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,98% с 28,0672 UAH/USD до 26,1075 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 24 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 24 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.

Во-вторых, приобретение безналичного доллара стимулировала его относительная дешевизна - стартовавшая с 16 мая коррекция, уронила средневзвешенный курс СКВ с уровня 26,2108 к отметке 26,0815 UAH/USD, обеспечив привлекательность для покупок.

В-третьих, катализировался процесс утренней сводкой о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте к 24 мая подскочили с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, доллар 24-го приличными партиями приобретали системные игроки, у которых появилась для этого гривня.

Во-вторых, как известно, к четвергу растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Ввиду выросшей цены доллара, экспортеры перестали «придерживать» СКВ, формируя приличный объем предложения.

В-третьих, на валютном рынке сохранился ценовой дисбаланс между наличным и безналичным долларом, давая повод для возобновления перетока дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк, увеличивая ликвидность последнего.

Дата: 24 мая 2018 г. 17.32

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, к полудню - 26,02-03/26,07-08 UAH/USD)
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой стимулирования клиентского «приноса» повышением бидов.

Около 12.38 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную и довольно активную торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось спадом торговой активности.
Со слов наших дилеров, отсутствовали крупные суммы валюты в сделках.

По итогам дня, несмотря на сбалансированность рынка, обороты понесли потери, заслужив от оптовиков Днепра «тройку» и ухудшив «хорошие» показатели предыдущей сессии.

Дата: 24 мая 2018 г.

17.20 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,08 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший розничный «принос» постепенно трансформировался в двустороннюю торговлю.
На этом фоне запорожцы приняли решение почти не менять действующие с утра цены.

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась сужением спреда. Это позволяло сделать равновесие покупок и продаж уже оптовых партий СКВ.

По итогам четверга запорожцы констатировали заметный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку». В немалой степени росту оборотов способствовала сбалансированная торговля всех трех валют.

Дата: 24 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,09 UAH/USD (с утра - 25,98/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 30,70/30,89 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,89 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)

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