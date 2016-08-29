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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:57
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня еще 5 250 млн. ндс влили, завтра $ может и подскочить (
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:09
Если бы не было свопов между ЕЦБ и ФРС,то евро уже ушёл бы под паритет!
Вся экономическая теория уже лет 40-50 гласит,что разница в процентных ставках есть фундамент между курсом марка\доллар и как бы между правопреемником марки,т.е. евро\долларом на момент.
Какая сейчас ставка по немецким бондам? Отрицательная? Доплачивать надо за владение биллями?Т.е. по сути около нулевая, а америкосские 10-ти летки пляшут у отметки 3.00 годовых
По теории весь свободный капитал всяких пенсионных и не очень фондов,тот который ищет куда припарковаться с рейтингом ААА без раздумий должен быть обменен на доллар и должен запрыгнуть в юсдоблиги,что автоматом означает рост доллара ко всему,но на практике имеем 1.17,а ещё недавно было вообще 1.2+...
Так что если копнуть поглубже,то лучше доллар,весь профицит торговли Еврозоны по сути держится на сбывании всего и вся в Америку(платёжеспособный спрос),если прикрутят торговлю пошлинами(например на сталь\алюминий,последний хит сезона это 25% пошлины на авто),чем пугают постоянно,то моментально здоровье у Еврозоны ухудшится и евро обречён падать,даже без учёта разницы в ставках.
Отака х малята,но если вы берёте евро за гривну и собираетесь взять корчик из ЕС или поехать на отдых туда,то смело можно разбавляться
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 24 тра, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 0,97 коп., на торгах четверга просел на 2,60 коп., оказавшись на уровне 26,1075 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 мая с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.00 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией цен «американца» до 26,06/26,09, но спустя 20 минут, к 10.20 доллар стоил уже 26,085/26,105 UAH/USD.
Полагаю, стоило обратить внимание на жалобы слабосильных игроков, открывших сессию первыми низкооборотными сделками на сохранение нехватки гривни. Включившиеся в игру позже участники уже имели нацвалюту в достаточном для покупки СКВ количестве.
Меж тем, путь наверх у доллара на межбанке был непростым, к 10.40 продажи, выровнявшие рынок в баланс спроса и оферов, понизили курс СКВ до 26,08/26,10 UAH/USD.
Окончательное доминирование «зеленых быков» на межбанке установилось с 10.50 Киева, когда на рынок пришли системные игроки, покупками поднявшие цен доллара к цифре 26,10/26,12 UAH/USD, которую «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Как известно, к четвергу наступает пик поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надо реализовать на межбанке . Так что спрос системных игроков находил в указанное время сообразное предложение доллара.
К полудню на рынке обозначился перевес покупателей, отразившийся на ценах: СКВ выросла до 26,12/26,14 UAH/USD. По состоянию на 12.59 агрессивность покупок понизилась, а вместе с ней и курс доллара: 26,11/26,13 UAH/USD. На этом фоне рынок ушел на обеденный перерыв.
После 13.20 вернувшиеся с обеда покупатели приподняли цену «американца» до 26,12/26,14 UAH/USD. Доллар не покидал эту отметку на пустеющем межбанке . до завершения торгов.
На финише сессии доллар совершил подскок до 26,13/26,15 UAH/USD, этой цифрой завершилась сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 24 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1075 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,98% с 28,0672 UAH/USD до 26,1075 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 24 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 24 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.
Во-вторых, приобретение безналичного доллара стимулировала его относительная дешевизна - стартовавшая с 16 мая коррекция, уронила средневзвешенный курс СКВ с уровня 26,2108 к отметке 26,0815 UAH/USD, обеспечив привлекательность для покупок.
В-третьих, катализировался процесс утренней сводкой о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте к 24 мая подскочили с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, доллар 24-го приличными партиями приобретали системные игроки, у которых появилась для этого гривня.
Во-вторых, как известно, к четвергу растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Ввиду выросшей цены доллара, экспортеры перестали «придерживать» СКВ, формируя приличный объем предложения.
В-третьих, на валютном рынке сохранился ценовой дисбаланс между наличным и безналичным долларом, давая повод для возобновления перетока дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк, увеличивая ликвидность последнего.
Дата: 24 мая 2018 г. 17.32
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, к полудню - 26,02-03/26,07-08 UAH/USD)
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой стимулирования клиентского «приноса» повышением бидов.
Около 12.38 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную и довольно активную торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось спадом торговой активности.
Со слов наших дилеров, отсутствовали крупные суммы валюты в сделках.
По итогам дня, несмотря на сбалансированность рынка, обороты понесли потери, заслужив от оптовиков Днепра «тройку» и ухудшив «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Дата: 24 мая 2018 г. на 18.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD (с утра 26,00-01/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00-01/26,05-07 UAH/USD)
€ 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
После обеда, на киевском рынке настроение и цены в паре доллар-гривня не претерпели изменений.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «троечку», повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 24 мая 2018 г.
17.20 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,08 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший розничный «принос» постепенно трансформировался в двустороннюю торговлю.
На этом фоне запорожцы приняли решение почти не менять действующие с утра цены.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась сужением спреда. Это позволяло сделать равновесие покупок и продаж уже оптовых партий СКВ.
По итогам четверга запорожцы констатировали заметный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку». В немалой степени росту оборотов способствовала сбалансированная торговля всех трех валют.
Дата: 24 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,02/26,09 UAH/USD (с утра - 25,98/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 30,70/30,89 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,89 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
US
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:18
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:39
Друзья, дело не в свопах, не в ставках, не в биллах с трежерями и в прочей ерунде.
Это всего лишь технический инструментарий.
Инструментарий чего?
Политики.
Политики какой?
Торговой и финансовой.
Коротко докладываю про эту политику.
Как мы уже отмечали, Трамп пришел к власти с ярым намерением в корне изменить мировую торговлю.
Цель - резко снизить торговый дефицит США (1) и резко уменьшить темпы роста госдолга Америки (2), минимально подрывая при этом сложившуюся систему мировой торговли.
Средство - увеличить внутреннее производство за счет уменьшения агрессивного импорта из стран, с которыми у США возник крупный дисбаланс в торговле.
А вот уже для каждой страны или региональной торговой организации подбирается свой индивидуальный инструментарий.
Для североамериканской и тихоокеанской зоны свободной торговли - схлопнуть их или встроить их в достижение своей главной цели.
Для Китая, начиная еще с Клинтона, пытались заставить их отпустить и ревальвировать курс юаня. Не получилось. Трамп пошел другим путем и неделю назад договорился, что Китай увеличит импорт товаров из США на $200 млрд.
Курс юаня американцев больше не волнует. Их волнуют кокретные показатели импорта американских самолетов, тракторов, машин, чипов и пр.
С Европой и евро оказалось и проще, и в чем-то сложнее. Меркель правильно учуяла настроения и намерения Трампа и сразу после его прихода резко ревальвировала евро. Переговоры продолжаются, но диапазон курса еще не определен.
Возможно будет комбинация договоренностей по курсу евро/доллар, тарифам и торговой номенклатуре.
Но единственная к вам просьба - о паритете забудьте и не мечтайте.
Выйдут на диапазон 1,25-1,35.
Я вам уже много лет назад неоднократно писал, что видел этот курс в своих ясных видениях.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:08
ЗЫ.
Что касается госдолга США.
Америка никогда никому отдавать долги не думала и не собиралась.
Долги отдают только трусы.
Америка, самая сильная держава мира, трусом быть не может быть по определению.
Но она переживает по поводу большого долга.
- Ну в чем тогда тут дело? - спросит меня проницательный читатель.
И я ему в ответ расскажу всю правду.
Во-первых, что такое госдолг Америки?
Образно, госдолг Америки - это дань, которую выплатил Америке весь мир в виде разных ресурсов в послевоенный период для того, чтоб американцы (включая скромных резидентов США и украинского происхождения в т.ч. ) жили капельку лучше всех остальных.
Но!
Этот долг, или отрыв от остального мира, становится настолько большим, что теряет всякий здравый смысл.
Масоны, которые как я заглядывают на многие десятилетия вперед, озабочены, что это в конечном итоге чревато восстанием миров и здравого смысла против Америки. На планете еще не решены острейшие социальные проблемы голода, болезней, образования, водообеспечения и т.п., а в Америке уже миллионер такое же обыденное явление как в свое время в СССР инженер. Как говорится, и нах послать некого.
Если такими темпами, то скоро уже американский долг будем исчислять квадриллионами, а Форбс будет вести учет триллионеров.
Вам триллион нужен?
Мне нет.
Мне с миллионом неплохо живется, ну если бы и заставили, то согласился максимум на миллиард. Триллион за межами моей уявы. Так и у всех.
Вот ЦУП и дал команду не газовать и притормозить.
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