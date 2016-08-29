Додано: Чет 24 тра, 2018 20:05

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 0,97 коп., на торгах четверга просел на 2,60 коп., оказавшись на уровне 26,1075 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 24 мая с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией цен «американца» до 26,06/26,09, но спустя 20 минут, к 10.20 доллар стоил уже 26,085/26,105 UAH/USD.

Полагаю, стоило обратить внимание на жалобы слабосильных игроков, открывших сессию первыми низкооборотными сделками на сохранение нехватки гривни. Включившиеся в игру позже участники уже имели нацвалюту в достаточном для покупки СКВ количестве.



Меж тем, путь наверх у доллара на МЕЖБАНКЕ был непростым, к 10.40 продажи, выровнявшие рынок в баланс спроса и оферов, понизили курс СКВ до 26,08/26,10 UAH/USD.



Окончательное доминирование «зеленых быков» на межбанке установилось с 10.50 Киева, когда на рынок пришли системные игроки, покупками поднявшие цен доллара к цифре 26,10/26,12 UAH/USD, которую «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Как известно, к четвергу наступает пик поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надо реализовать на МЕЖБАНКЕ . Так что спрос системных игроков находил в указанное время сообразное предложение доллара.

К полудню на рынке обозначился перевес покупателей, отразившийся на ценах: СКВ выросла до 26,12/26,14 UAH/USD. По состоянию на 12.59 агрессивность покупок понизилась, а вместе с ней и курс доллара: 26,11/26,13 UAH/USD. На этом фоне рынок ушел на обеденный перерыв.



После 13.20 вернувшиеся с обеда покупатели приподняли цену «американца» до 26,12/26,14 UAH/USD. Доллар не покидал эту отметку на пустеющем МЕЖБАНКЕ . до завершения торгов.



На финише сессии доллар совершил подскок до 26,13/26,15 UAH/USD, этой цифрой завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в четверг.



Большинство сделок на межбанке 24 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1075 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,98% с 28,0672 UAH/USD до 26,1075 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.



Во-вторых, приобретение безналичного доллара стимулировала его относительная дешевизна - стартовавшая с 16 мая коррекция, уронила средневзвешенный курс СКВ с уровня 26,2108 к отметке 26,0815 UAH/USD, обеспечив привлекательность для покупок.



В-третьих, катализировался процесс утренней сводкой о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте к 24 мая подскочили с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 24 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, доллар 24-го приличными партиями приобретали системные игроки, у которых появилась для этого гривня.



Во-вторых, как известно, к четвергу растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Ввиду выросшей цены доллара, экспортеры перестали «придерживать» СКВ, формируя приличный объем предложения.



В-третьих, на валютном рынке сохранился ценовой дисбаланс между наличным и безналичным долларом, давая повод для возобновления перетока дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк, увеличивая ликвидность последнего.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 24 мая продемонстрировал внутридневной рост действующих цен. При этом нельзя не отметить очень значимый «нюанс»: главным образом росли цены более значимых бидов, зачастую сопровождаясь стабильностью или даже коррекцией, как это было в Запорожье оферов. Полагаю, наличный рынок в первую очередь «смутил» не ставший более заметным рост цен на «зеленый» безнал, а проблемы с клиентским «приносом».



Повторимся в сотый, наверное, раз: у наличного и безналичного долларом разные «гривневые эскорты». Если «зеленый» безнал с завидной периодичностью «балуют» гривней ликвидностью финансовые власти страны (НБУ, Минфин и Казначейство), рынок наличных пребывает в перманентной гривневой диете.



Кстати. не здесь ли таится настоящее курсовое отличие наличного и безналичного долларов. Первый заметно дешевле. Рискнем предположить, что эта «дешевизна» доллара стала следствием «дороговизны» наличной гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). Не исключено, что «озабоченный» состоянием инфляции, регулятор без особого афиширования посадил рынок наличной гривни на голодный паек. Заметим, что реализуется сей проект неважно. А наличный доллар дешевле безналичного, потому что даже в этом случае он многим гражданам страны не по карману.



Однако, вернемся к наличному рынку. У вышеозначенной причины более заметного подорожания бидов наличного доллара есть альтернатива. Как известно, многие банки «зарабатывают копеечку», организуя переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой межбанк. Нынче на рынке зеленого «безнала» оживление: доллар заметно вырос в цене, сопровождаясь ростом ликвидности торгов. Кстати, повышение оборотов торгов в условиях ставшего более выраженным «бычьего» тренда, уже «почти сенсация». Не исключено, что свою посильную лепту в общий рост ликвидности торгов на межбанке 24-го внес этот переток. Меж тем, для того, чтобы что-то перебрасывать на межбанк, надо обеспечить постоянный и объемный приток наличного доллара от населения. Достигается это более привлекательными ценами позиции «спрос».



Таким образом, и первый и второй вариант пояснения более заметного внутридневного подорожания бидов наличного «американца» исключают прямую связь с «зелеными быками» межбанка.



Кстати, по итогам четверга представители рынков вышеперечисленных городов рапортовали о повсеместном итоговом равновесии покупок и продаж.



Не везде этот итоговый баланс спрос/предложение одарил рынки бонусами в ликвидности – дилеры Днепра, Одессы и Крыжополя констатировали снижение оборотов, Киев и Харьков доложили о повторении далеких от блестящих показателей предыдущей сессии. И лишь валютчики Запорожья похвалились ростом ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-4,0 коп.

Офера либо потеряли 1,0 коп. (Запорожье), либо не изменились (Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп. (Харьков).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-4,0 коп., позиция «предложение» прибавила 1,0-3,0 коп. или не изменилась (Запорожье).



Таким образом, наличный рынок (в первую очередь, разумеется, пара доллар-гривня) констатировал внутридневной рост 24 мая, источником которого, вероятнее всего, стали проблемы с клиентскими предложениями валюты, а не «зеленые быки» валютного межбанка.



Проблемы с ликвидностью, появившиеся на рынках Днепра, столицы, Одессы и Крыжополя местные дилеры-«неформалы» связывают с отсутствием оптовых партий валюты в операциях покупки/продажи. Возможно, это стало следствием обострения конкуренции с департаментами неторговых операция коммбанков, которые интенсифицировали скупку наличной СКВ для ее траффика на валютный межбанк.



Об этом и другом сейчас поговорим, сосредоточившись на подробностях торгов 23 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова огорчили дилеров своей «прижимистостью», отказавшись от объемных валютообменных проектов.





Впрочем, по порядку.



Торги 24 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,08 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого потребовалось приподнять цены более значимых бидов.



Около 12.38 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия по более значимой позиции «спрос»: 26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB., отвечая текущую сбалансированную и среднеактивную торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось спадом торговой активности.

Со слов наших дилеров, отсутствовали крупные суммы валюты в сделках.



По итогам дня, несмотря на сбалансированность рынка, обороты понесли потери, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом» и ухудшив показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 3,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,03/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в небольшом повышении позиции «спрос».



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного изменились с уровней открытия, приподняв биды в паре доллар-гривня: 26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая сопровождалась очевидным застоем на участке ликвидности.



Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 24 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 мая уровнями 30,65/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 24 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж наличной парой доллар-гривня, состояние сделок в которой оставляло желать лучшего. В первую очередь из-за проблем с клиентским приносом, а, кроме того, клиенты резко ограничили объемы партий валюты в операциях.

Тем не менее, наши дилеры приняли во внимание «бычий» тренд пары евро-доллар на мировом рынке forex и приподняли в течение 24 мая более значимые биды наличной пары евро-гривня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1707 к отметке $1,1723, констатировав внутридневное его повышение на скромные 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» потерю в паре евро-доллар, учтя при этом внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1702 пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры до 09.00 Киева, инициировав с указанного часа ралли, которое, как всегда на европейской сессии форекса сопровождалось изрядной волатильностью и размашистыми курсовыми колебаниями. Тем не менее, пара евро-доллар сохранила восходящую динамику в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя отскоками и провалами. Результатом этого сумбурного ралли стало касание парой евро-доллар отметки $1,1740 около 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



После утреннего роста до внутридневного максимума на уровне $1.1750 благодаря отчету ВВП Германии за I квартал, который совпал с прогнозами, и сильного индекса доверия потребителей по данным GfK, импульс роста евро пропал, поскольку доллар США получил сильную поддержку со стороны роста доходности трежерис. Эта поддержка оказалась сильнее настроений фиксации прибыли после публикации мягкого протокола заседания ФРС.



Протокол заседания ЕЦБ по поводу монетарной политики отметил растущие риски протекционизма, что спровоцировало рост неопределенности прогноза, хотя было отмечено, что в среднесрочной перспективе инфляция вырастет до целевого уровня, но снижение спроса станет более заметным.



Политическая ситуация в Италии продолжает тормозить рост евро и сдерживает значимый рост пары в краткосрочной перспективе.



Доллар США дешевеет относительно евро и иены в четверг на фоне повышения внешнеторговых рисков после сообщений СМИ о планируемом администрацией президента США Дональда Трампа введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей.



Курс евро к доллару по состоянию на 15.50 Киева находится на уровне $1,1732 по сравнению с $1,1697 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥109,61 со ¥110,08 накануне.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился в четверг на 0,2% после подъема накануне до максимального уровня с середины декабря.



Инвесторы расценили информацию о планируемых США новых тарифах на импорт автомобилей и автомобильных деталей как сигнал сохранения протекционистского подхода американских властей.



Ранее на этой неделе доллар укреплялся благодаря ослаблению опасений разрастания торгового спора между США и Китаем.



Ослаблению доллара также способствовал довольно мягкий тон протокола майского заседания FOMC Федрезерва. Протокол подтвердил планы подъема базовой процентной ставки американским Центробанком в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.



«В ходе заседания отмечалось, что преждевременно делать вывод о том, что инфляция останется на уровне около 2%, особенно после нескольких лет, в течение которых инфляция упорно оставалась ниже целевого уровня ФРС в 2%», - говорится в протоколе.

Фунт стерлингов дорожает в ходе торгов благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о розничных продажах в Великобритании.

Курс фунта поднялся до $1,3405 по сравнению с $1,3347 на закрытие предыдущей сессии.

Объем розничных продаж в Великобритании в апреле 2018 года увеличился на 1,6% по сравнению с мартом - максимальными темпами за 18 месяцев, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи повысились на 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,2%.

Турецкая лира возобновила падение в четверг, несмотря на предпринятое Центробанком Турции в среду повышение ключевой процентной ставки.

Курс лиры к доллару упал на 4%, до 4,7616 лиры за $1.



На торгах в Европе в центре внимания участников рынка forex оказался британский фунт. Он укрепился к доллару и евро после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании.



Участники рынка отреагировали покупками фунта, рассчитывая на то, что данные увеличат вероятность повышения уровня основных процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Цена подскочила на 60 пунктов, до $1,3421.



Евро в паре с фунтом оказался под давлением. На 19.00 Киева написания обзора фунт стоит $1,3375.



Курс единой валюты в конце сессии тоже смог подняться против американской валюты до $1,1740 на фоне общего ослабления доллара США и растущих кроссов с евро.



Давление на евро могла оказать новость о том, что экс-премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на вотуме доверия будет голосовать против нового правительства.



Большинство основных валют торгуются в «плюсе» по отношению к доллару США.



«Евробыки» пытаются усилить восходящую коррекцию от случившегося накануне минимума $1,1675. На текущий момент коррекция составила 38,2% от падения с $1,1829 до $1,1675.



После длительного ослабления единой валюты потенциал к росту есть, но поскольку сохраняется «медвежий» тренд, есть резон ожидать обновления минимума.



Европейская статистика: Индекс розничных продаж в Великобритании за апрель составил +1,6% м/м, +1,4% г/г (прогноз был 0,8% м/м, 0,1% г/г, предыдущее значение составляло 1,1% м/м, +1,3% г/г). Индекс делового доверия во Франции за май составил 106 (прогноз был 108, предыдущее значение составляло 109). Уточненное значение индекса валового внутреннего продукта в Германии за первый квартал 2018 года составило 0,3% кв/кв, 1,6% г/г (прогноз был +0,3% кв/кв, 1,6% г/г, предварительное значение составляло 0,3% кв/кв, 1,6% г/г).

Возвращаясь к более динамичным (в контексте курсового движения) событиям в паре евро доллар 23 мая, заметим, что причиной роста доллара уже никто не называет рост доходностей облигаций США, ведь доходности за последние дни упали, по 10-летним облигациям с максимума на 3,12% до текущих 3,01%.



По логике тех, кто раньше связывал рост доходностей с ростом доллара, доллар должен был бы упасть в среду, но его рост продолжился. Впрочем, с американскими фондовыми рынками корреляция все же сохраняется.

Возможно, рынки разочарованы неопределенностью вокруг торговой сделки с Китаем, после оптимистичных слов Мнучина в выходные о том, что торговой войны пока не будет, Трамп заявил, что недоволен ходом последних переговоров, и соглашения пока нет.



С другой стороны, есть новость для рынков явно позитивная - Палата Представителей США проголосовала за законопроект, ранее прошедший через Сенат, который отменил постановления закона Додда-Франка (ужесточающие банковское регулирование) для всех банков, кроме крупных.

Облегчаются требования по предоставлению отчетности по ипотеке для подавляющего числа банков. Эта мера явно будет способствовать увеличению левериджа (использованию кредитных средств) в экономике, росту аппетитов к риску и раздуванию «пузырей».



По последним данным Bloomberg на конец 2017 года, отношение объема задолженности домохозяйств США к ВВП США находится на уровне 77.2% и это минимальные посткризисные значения. В то же время в марте 2008 года этот показатель находился на уровне 97,68%.

И если тогда домохозяйства США действительно были перегружены долгом, что привело к ипотечному краху и финансовому кризису, то теперь до такого состояния еще далеко.



Некоторое ослабление роста действительно было в США, и особенно в Европе в I-ом квартале, но на этой неделе Минфин Германии и глава ЦБ Англии Карни заверили, что ослабление было временным.



И вот вышедшие в среду индексы настроений PMI по Европе опровергли предшествовавшие успокоительные заверения.



Однако мы склонны считать, что делать какие-то выводы из европейских PMI не стоит. Состояние экономики еврозоны во многом зависит от экономики США (хотя бы из-за масштабного экспорта из Европы в США). Если все в порядке будет в США, то все в порядке будет и в Европе. Мы по-прежнему полагаем, что опасаться каких-то кризисных проявлений нет причин, и ждем, что рост аппетитов к риску вызовет ослабление доллара в краткосрочной перспективе. Не исключено, что сессия рынка forex 24 мая, продемонстрировавшая попытку «реванша» евро, была очередной попыткой ослабления «американца» перед стартом «генерального» роста.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,65/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 24 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 мая по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, ожидавшие в четверг на украинском валютном межбанке значительного отскока курса доллара, были разочарованы. По состоянию на утро 24-го гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах заметно вырос, но в дебюте сессии дилеры «средней руки» жаловались на нехватку гривни, и лишь появление на межбанке системных игроков немного оживило рынок в контексте курсовой динамики. При этом нелишне отметить относительную скромность оборотов и отсутствие ажитаций.



Последнее, полагаю, связано с привычным для четверга ростом поступлений экспортной выручки из-за рубежа, обязательные продажи части ее довольно эффективно компенсировали оживившийся спрос.



Небольшие курсовые подвижки на межбанке едва заметно приподняли цены наличного рынка, где в большинстве городов наблюдалось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



На ближайшей сессии межбанка очень вероятно повторение «бычьего» «мягкого» сценария четверга, констатировавшего незначительное повышение средневзвешенного курса доллара. Думается, характерное для пятницы снижение притока экспортной выручки, чреватое обострением спроса на СКВ, постараются нивелировать наши финансовые власти, попытавшись «связать» поступившую на рынок гривневую ликвидность.



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