RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5001500250035004

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42

  Libo написав: в своих ясных видениях.
8) 8) 8)

Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой? :oops:
http://gordonua.com/img/article/2472/35_tn.jpg
tea
 
Повідомлень: 14157
З нами з: 15.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04

  pesikot написав:Перес де Куэльяр От шо мне всегда "нравилось", когда ситуацию 2018 начинают натягивать на ситуация 2014. А точнее, задним умом все крепкие.

Товариш ЛАД забув iсторiю , та дозволив собI зробити допис , що пан Турчинов про...рав Крим . Я йому трохи нагадав ,та висловив свою думку до подiй лютого 14 року.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 06.01.17
Подякував: 390 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5001500250035004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6253 1319089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 21:48
Zebra
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1215, 1216, 1217
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12169 1312456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 16:18
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6675)
24.05.2018 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.