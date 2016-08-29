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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04
pesikot написав:
Перес де Куэльяр От шо мне всегда "нравилось", когда ситуацию 2018 начинают натягивать на ситуация 2014. А точнее, задним умом все крепкие.
Товариш ЛАД забув iсторiю , та дозволив собI зробити допис , що пан Турчинов про...рав Крим . Я йому трохи нагадав ,та висловив свою думку до подiй лютого 14 року.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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