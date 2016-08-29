Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42
Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой?
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04
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Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:03
Перес де Куэльяр
Даже не знаю с кого начать, ну пожалуй с вас:
С этими они, конечно, договорятся, но только с ними, остальное - после выборов...
Proofy
Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
Libo
Ефрейтор - врать нехорошо, похоже у вас было трудное детство и мама вас не научила. Они уже отдают все долги, как и обещали (в 1971 - во время их последнего дефолта) - бумагой.
И потом ты что-то путаешься. С одной стороны твои "масоны" все контролируют и "как ты заглядывают на многие десятилетия вперед" и при этом ты продолжаешь бормотать о золоте/серебре/меди?
Ты уж как говорится: "или крестик сними или трусы надень"...
Почитай и подумай:
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 24 тра, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:22
Re: Валютный рынок в контексте
То вы далеко смотрите, мне хотя бы до конца этого года. В этом году 1.3 не жду.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:26
Re: Валютный рынок в контексте
А кто в профите, кто без долга?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:27
Это был сарказм?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52
Почитайте комменты внизу.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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