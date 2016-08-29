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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5001500250035004

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42

  Libo написав: в своих ясных видениях.
8) 8) 8)

Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой? :oops:
http://gordonua.com/img/article/2472/35_tn.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04

:arrow: :arrow:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:03

Перес де Куэльяр
Даже не знаю с кого начать, ну пожалуй с вас:
Я так розумію ,що Рада проголосує закон про АС та будуть домовленості з ВМФ про транш на осінь ,тоді ставку й знизять та послаблять гривню.

С этими они, конечно, договорятся, но только с ними, остальное - после выборов...
Proofy
я было грешным делом подумывал на осень перекинуться с зеленого. Где все адепты паритета подевались...

Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
Libo
Но единственная к вам просьба - о паритете забудьте и не мечтайте.
Что касается госдолга США.
Америка никогда никому отдавать долги не думала и не собиралась.

Ефрейтор - врать нехорошо, похоже у вас было трудное детство и мама вас не научила. Они уже отдают все долги, как и обещали (в 1971 - во время их последнего дефолта) - бумагой.
И потом ты что-то путаешься. С одной стороны твои "масоны" все контролируют и "как ты заглядывают на многие десятилетия вперед" и при этом ты продолжаешь бормотать о золоте/серебре/меди?
Ты уж как говорится: "или крестик сними или трусы надень"...
Цель - резко снизить торговый дефицит США...

Почитай и подумай:
https://en.wikipedia.org/wiki/Triffin_dilemma
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 24 тра, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Hogtown написав:Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
То вы далеко смотрите, мне хотя бы до конца этого года. В этом году 1.3 не жду.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:госдолг Америки - это дань, которую выплатил Америке весь мир в виде разных ресурсов в послевоенный период
А кто в профите, кто без долга?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:27

  дядя Caша написав:
  PrimusInterPares написав:
  somilitark написав:
на жёлтом\сиреневом заборе по 1.25 через конские кроссы у менял,сидят и молча ждут)))

https://www.citibank.com.hk/global_docs ... ight_e.pdf
Свежий анализ ситибанка


Это действительно авторитет.

US
Это был сарказм?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52

  tea написав:
  ЛАД написав:tea
Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.
Поставте себе на його місце.

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.

http://gordonua.com/publications/turchi ... 39748.html
Почитайте комменты внизу.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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