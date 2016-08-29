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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5001500250035004

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42

  Libo написав: в своих ясных видениях.
8) 8) 8)

Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой? :oops:
http://gordonua.com/img/article/2472/35_tn.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04

:arrow: :arrow:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:03

Перес де Куэльяр
Даже не знаю с кого начать, ну пожалуй с вас:
Я так розумію ,що Рада проголосує закон про АС та будуть домовленості з ВМФ про транш на осінь ,тоді ставку й знизять та послаблять гривню.

С этими они, конечно, договорятся, но только с ними, остальное - после выборов...
Proofy
я было грешным делом подумывал на осень перекинуться с зеленого. Где все адепты паритета подевались...

Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
Libo
Но единственная к вам просьба - о паритете забудьте и не мечтайте.
Что касается госдолга США.
Америка никогда никому отдавать долги не думала и не собиралась.

Ефрейтор - врать нехорошо, похоже у вас было трудное детство и мама вас не научила. Они уже отдают все долги, как и обещали (в 1971 - во время их последнего дефолта) - бумагой.
И потом ты что-то путаешься. С одной стороны твои "масоны" все контролируют и "как ты заглядывают на многие десятилетия вперед" и при этом ты продолжаешь бормотать о золоте/серебре/меди?
Ты уж как говорится: "или крестик сними или трусы надень"...
Цель - резко снизить торговый дефицит США...

Почитай и подумай:
https://en.wikipedia.org/wiki/Triffin_dilemma
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 24 тра, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Hogtown написав:Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
То вы далеко смотрите, мне хотя бы до конца этого года. В этом году 1.3 не жду.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:госдолг Америки - это дань, которую выплатил Америке весь мир в виде разных ресурсов в послевоенный период
А кто в профите, кто без долга?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:27

  дядя Caша написав:
  PrimusInterPares написав:
  somilitark написав:
на жёлтом\сиреневом заборе по 1.25 через конские кроссы у менял,сидят и молча ждут)))

https://www.citibank.com.hk/global_docs ... ight_e.pdf
Свежий анализ ситибанка


Это действительно авторитет.

US
Это был сарказм?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52

  tea написав:
  ЛАД написав:tea
Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.
Поставте себе на його місце.

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.

http://gordonua.com/publications/turchi ... 39748.html
Почитайте комменты внизу.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:30

  tea написав:
  ЛАД написав:tea
Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.
Поставте себе на його місце.

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.

http://gordonua.com/publications/turchi ... 39748.html

Виправдовування. "Словоблудіє".
Я вірю в цій ситуації Марчуку, Кузьмуку та іншим, які організовували в свій час протидію зазіханням рф, а не займалися пошуком причин, чому того не робити. Наприклад, "ой, немає акумуляторів, армія небоєздатна". Один Марчук вище на п'ять голів усіх сучасних керманичів разом узятих. Унікальний електорат не проголосував за нього колись, до речі.
P.S. Перший варіант "путіна", якщо пам'ятаєте, - розширена автономія Криму. І все. Про анексію почали говорити через декілька днів, коли стало зрозуміло (із донесень звідусіль), що ніхто нічого робити не буде.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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