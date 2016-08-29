Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42
Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой?
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04
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Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:03
Перес де Куэльяр
Даже не знаю с кого начать, ну пожалуй с вас:
С этими они, конечно, договорятся, но только с ними, остальное - после выборов...
Proofy
Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
Libo
Ефрейтор - врать нехорошо, похоже у вас было трудное детство и мама вас не научила. Они уже отдают все долги, как и обещали (в 1971 - во время их последнего дефолта) - бумагой.
И потом ты что-то путаешься. С одной стороны твои "масоны" все контролируют и "как ты заглядывают на многие десятилетия вперед" и при этом ты продолжаешь бормотать о золоте/серебре/меди?
Ты уж как говорится: "или крестик сними или трусы надень"...
Почитай и подумай:
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 24 тра, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:22
Re: Валютный рынок в контексте
То вы далеко смотрите, мне хотя бы до конца этого года. В этом году 1.3 не жду.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:26
Re: Валютный рынок в контексте
А кто в профите, кто без долга?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:27
Это был сарказм?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52
Почитайте комменты внизу.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:30
Виправдовування. "Словоблудіє".
Я вірю в цій ситуації Марчуку, Кузьмуку та іншим, які організовували в свій час протидію зазіханням рф, а не займалися пошуком причин, чому того не робити. Наприклад, "ой, немає акумуляторів, армія небоєздатна". Один Марчук вище на п'ять голів усіх сучасних керманичів разом узятих. Унікальний електорат не проголосував за нього колись, до речі.
P.S. Перший варіант "путіна", якщо пам'ятаєте, - розширена автономія Криму. І все. Про анексію почали говорити через декілька днів, коли стало зрозуміло (із донесень звідусіль), що ніхто нічого робити не буде.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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