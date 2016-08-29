Додано: Чет 24 тра, 2018 22:03

Я так розумію ,що Рада проголосує закон про АС та будуть домовленості з ВМФ про транш на осінь ,тоді ставку й знизять та послаблять гривню.

я было грешным делом подумывал на осень перекинуться с зеленого. Где все адепты паритета подевались...

Но единственная к вам просьба - о паритете забудьте и не мечтайте.

Что касается госдолга США.

Америка никогда никому отдавать долги не думала и не собиралась.

Цель - резко снизить торговый дефицит США...

Даже не знаю с кого начать, ну пожалуй с вас:С этими они, конечно, договорятся, но только с ними, остальное - после выборов...Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.Ефрейтор - врать нехорошо, похоже у вас было трудное детство и мама вас не научила. Они уже отдают все долги, как и обещали (в 1971 - во время их последнего дефолта) - бумагой.И потом ты что-то путаешься. С одной стороны твои "масоны" все контролируют и "как ты заглядывают на многие десятилетия вперед" и при этом ты продолжаешь бормотать о золоте/серебре/меди?Ты уж как говорится: "или крестик сними или трусы надень"...Почитай и подумай: