Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:42
Друже Лібо.Це не Ви на фото з матрьошкой?
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:04
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Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:03
Перес де Куэльяр
Даже не знаю с кого начать, ну пожалуй с вас:
С этими они, конечно, договорятся, но только с ними, остальное - после выборов...
Proofy
Да никуда, говорю вам еще раз - евро упадет ниже паритета, скорее всего это произойтет до 2021 (хотя сроки - это дело неблагодарное), следите за Италией и рынком облигаций стран еврозоны. Их центробанк уже скупает почти все, они просто не смогут удержать ситуацию.
Libo
Ефрейтор - врать нехорошо, похоже у вас было трудное детство и мама вас не научила. Они уже отдают все долги, как и обещали (в 1971 - во время их последнего дефолта) - бумагой.
И потом ты что-то путаешься. С одной стороны твои "масоны" все контролируют и "как ты заглядывают на многие десятилетия вперед" и при этом ты продолжаешь бормотать о золоте/серебре/меди?
Ты уж как говорится: "или крестик сними или трусы надень"...
Почитай и подумай:
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 24 тра, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:22
Re: Валютный рынок в контексте
То вы далеко смотрите, мне хотя бы до конца этого года. В этом году 1.3 не жду.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:26
Re: Валютный рынок в контексте
А кто в профите, кто без долга?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:27
Это был сарказм?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52
Почитайте комменты внизу.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:30
Виправдовування. "Словоблудіє".
Я вірю в цій ситуації Марчуку, Кузьмуку та іншим, які організовували в свій час протидію зазіханням рф, а не займалися пошуком причин, чому того не робити. Наприклад, "ой, немає акумуляторів, армія небоєздатна". Один Марчук вище на п'ять голів усіх сучасних керманичів разом узятих. Унікальний електорат не проголосував за нього колись, до речі.
P.S. Перший варіант "путіна", якщо пам'ятаєте, - розширена автономія Криму. І все. Про анексію почали говорити через декілька днів, коли стало зрозуміло (із донесень звідусіль), що ніхто нічого робити не буде.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:49
Крим - півострів,і перше що зробили російські військові,заблокували перешийок і не допускали літаки на аеродроми.Тобто воювати могли тільки ті наші військові,які були в Криму.
Тепер давайте розглянемо розстановку сил.Більшість військових ЗСУ в Криму - це кримчани,які хоча й носили український паспорт,але в душі ненавиділи Україну і пішли в лави ЗСУ не захищати Батьківщину,а отримати безкоштовне житло.Свого часу була допущена помилка,коли дозволили служити місцевим.Якби лави ЗСУ в Криму формувались виключно з немісцевих,а з військових з материкової частини України,ситуація була б дещо іншою.
Дуже важливо у війні - кого підтримує місцеве населення.Кого воно підтримало?
А далі - справа техніки.Заблокувати військові частини,взяти у заручники жінок і дітей військовослужбовців,які жили у військових містечках.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:23
05 травня 2018 року вступило у силу змінене Національним банком України "Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України", відповідні зміни були оформлені постановою НБУ від 03.05.2018 №48.
Регулятором внесені зміни до п.1.11 "Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України", відповідно до яких ліцензіату надано право проведення валютних операцій за рахунок іноземної валюти, отриманої як кредит (позика) (відповідне право було відсутнє у попередній редакції Порядку).
Національний банк України дозволив такі операції у випадках залучення державою кредитів для виконання міжнародних договорів та у разі залучення державою кредитів на підставі міжнародних договорів.
Відповідна можливість надана й не державним ліцензіатам, у випадку отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій, але тільки за умови державних гарантій.
Наведені регуляторні пом’якшення спрямовані на перспективу залучення іноземних інвестицій у вигляді кредитів (позик) та виконання міжнародних зобов’язань. Проте, такий благородний на перший погляд крок, Регулятор все ж "підв’язав" до державних програм та державних гарантій.
Такі умови залучення іноземних запозичень, направлені саме на фінансові установи, що знаходяться у державній власності, адже важко собі уявити надання державою гарантій при кредитуванні, наприклад, недержавного комерційного банку або іншого суб’єкта господарювання.
Загальний аналіз "оновлення" Порядку показує, що його основною метою було створення інвестиційно привабливого клімату для залучення іноземних інвестицій.
Але фактично Регулятор передбачив можливість отримання додаткових кредитів та позик для учасників фінансового ринку пов’язаних з державою, або діючою владою, чим зміцнив "державницьке лобі" у своїй регуляторній діяльності.
Источник:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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