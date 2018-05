Додано: Чет 24 тра, 2018 23:30

Почитайте його інтерв"ю Гордону і у Вас зміниться думка про події в Криму.

Поставте себе на його місце.

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.

http://gordonua.com/publications/turchi ... 39748.html

Виправдовування. "Словоблудіє".

Я вірю в цій ситуації Марчуку, Кузьмуку та іншим, які організовували в свій час протидію зазіханням рф, а не займалися пошуком причин, чому того не робити. Наприклад, "ой, немає акумуляторів, армія небоєздатна". Один Марчук вище на п'ять голів усіх сучасних керманичів разом узятих. Унікальний електорат не проголосував за нього колись, до речі.

P.S. Перший варіант "путіна", якщо пам'ятаєте, - розширена автономія Криму. І все. Про анексію почали говорити через декілька днів, коли стало зрозуміло (із донесень звідусіль), що ніхто нічого робити не буде.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell