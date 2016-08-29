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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5002500350045005

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:35

  tea написав:
  centurionus написав: що ніхто нічого робити не буде.

Крим - півострів,і перше що зробили російські військові,заблокували перешийок і не допускали літаки на аеродроми.Тобто воювати могли тільки ті наші військові,які були в Криму.
Тепер давайте розглянемо розстановку сил.Більшість військових ЗСУ в Криму - це кримчани,які хоча й носили український паспорт,але в душі ненавиділи Україну і пішли в лави ЗСУ не захищати Батьківщину,а отримати безкоштовне житло.Свого часу була допущена помилка,коли дозволили служити місцевим.Якби лави ЗСУ в Криму формувались виключно з немісцевих,а з військових з материкової частини України,ситуація була б дещо іншою.
Дуже важливо у війні - кого підтримує місцеве населення.Кого воно підтримало?
А далі - справа техніки.Заблокувати військові частини,взяти у заручники жінок і дітей військовослужбовців,які жили у військових містечках.

Друже, не розповідайте про те, чого не знаєте в повному обсязі. У мене інформація з перших рук, що до чого.
В свій час перешийки були перекриті, частини боєздатні. І в 2014 все було не так погано, як змальовують). "Місцевих" (в кого діди/баби місцеві) в Криму взагалі процентів п'ять, максимум десять. Проросійський був лише Севастополь (бо там одні переселенці з РФ). Інші місця - як мінімум нейтральні. Не кажучи про деякі степові райони з українським населенням.
Люди були готові виконати накази. Де накази? "Не провокувати"!?? Київські керманичі не брали відповідальність, бо боялися наслідків, для себе виключно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:43

  centurionus написав:Люди були готові виконати накази. Де накази? "Не провокувати"!?? Київські керманичі не брали відповідальність, бо боялися наслідків, для себе виключно.

Подивіться на карту України і її кордон з Росією.Не забувайте,що станом на 1 березня на кордоні було 200 тис.російських військових і в них був офіційний дозвіл від Держдуми на вторгнення в Україну.
А в нас була повністю знищена Яником армія.Скільки часу їхати від кордону з Чернігівською областю до Києва?Максимум - пару годин.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:48

  tea написав:А в нас була повністю знищена Яником армія.

ужас, как он всё везде успевал :?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:52

Re: Валютный рынок в контексте

Шановне товариство .Я не можу промовчати ,бо скоєно третій напад на патріота Украіни.https://censor.net.ua/news/3068027/na_o ... 1#comments
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:57

Бодрого утра, господа стратеги и специалисты по специальным операциям.
Харьковские начинают сей пасмурный день следующим образом: $ 26.03/26.07
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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