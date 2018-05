Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:35

tea написав: centurionus написав: що ніхто нічого робити не буде. що ніхто нічого робити не буде.

Крим - півострів,і перше що зробили російські військові,заблокували перешийок і не допускали літаки на аеродроми.Тобто воювати могли тільки ті наші військові,які були в Криму.

Тепер давайте розглянемо розстановку сил.Більшість військових ЗСУ в Криму - це кримчани,які хоча й носили український паспорт,але в душі ненавиділи Україну і пішли в лави ЗСУ не захищати Батьківщину,а отримати безкоштовне житло.Свого часу була допущена помилка,коли дозволили служити місцевим.Якби лави ЗСУ в Криму формувались виключно з немісцевих,а з військових з материкової частини України,ситуація була б дещо іншою.

Дуже важливо у війні - кого підтримує місцеве населення.Кого воно підтримало?

Друже, не розповідайте про те, чого не знаєте в повному обсязі. У мене інформація з перших рук, що до чого.

В свій час перешийки були перекриті, частини боєздатні. І в 2014 все було не так погано, як змальовують). "Місцевих" (в кого діди/баби місцеві) в Криму взагалі процентів п'ять, максимум десять. Проросійський був лише Севастополь (бо там одні переселенці з РФ). Інші місця - як мінімум нейтральні. Не кажучи про деякі степові райони з українським населенням.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell