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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:52
Re: Валютный рынок в контексте
Шановне товариство .Я не можу промовчати ,бо скоєно третій напад на патріота Украіни.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:57
Бодрого утра, господа стратеги и специалисты по специальным операциям.
Харьковские начинают сей пасмурный день следующим образом: $ 26.03/26.07
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:04
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,35/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 24 мая по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1719, просев до $1,1702 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1709 на открытии торгов в Европе.
Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:11
Привет из Днепра-2
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. Покупатели решили не откладывать свои проекты в долгий ящик. Торопясь «пристроить» гривню накануне длинных выходных в Украине и в США.
US
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:26
Привет из Днепра-4
Спустя 16 минут, на 10.20 Киева котировки доллара вернулись к цифре 26,13/26,15 UAH/USD.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Это произошло из-за продолжения порционных компенсаций НДС Казначейством.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы «потяжелел» с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн., стимулируя агрессивность появившихся накануне на межбанке «зеленых быков» и намекая на пролонгацию роста курса доллара.
US
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:26
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:40
Привет из Днепра-5
Около 10.36 «американец», вернувшийся с 10.25 Киева к росту, поднялся до 26,16/26,18 UAH/USD. «На моменте рынок нервничает, хотя обороты приличные», - констатировали дилеры.
US
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:45
Re: Валютный рынок в контексте
Чр поки не реагує на ріст м/б Киів 00/04.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:48
Привет из Днепра-6
К 10.44 спред котировок «американца» на межбанке растянулся до 26,15/26,18 UAH/USD.
Дата: 25 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD
EUR 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 25 мая 2018 г. на 10.51
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар.
US
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:05
Привет из Днепра-7
По состоянию на 11.04 Киева безналичный доллар продолжает «топтаться» на отметке 26,16/26,18 UAH/USD, ожидая выход на рынок системных игроков.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 мая спрос вырос на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 25 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 мая спрос вырос на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 25 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
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