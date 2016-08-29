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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:25
Re: Валютный рынок в контексте
Дивно спостерігати сьогодення товариші,коли йде ріст доляра ,всі мовчать на гілці ,падає- то якесь пожвавлення .Таке враження ,що всі в гривні сидять ,та трохи сумують.Одне повідомлення від кожного форумчанина додасть іншим якусь корисну інформацію .Не будьте байдужі .Дякую.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:31
Рост курса доллара на МБ ожидался, сроки, правда, сдвинулись на вторую половину недели. Было время приготовиться. В тот числе и субъектам наличного рынка, где рост оказался "символическим" жестом "вежливости" и попыткой стимулировать клиентский "принос".
US
PS
С "нэбайдужимы" на ветке ажур. Девать некуда...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43
Привет из Днепра-8
Появившиеся около 11.20 Киева на межбанке системные игроки своими продажами понизили действующие цены «американца» до 26,15/26,17 UAH/USD. Они не менялись до 11.38, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей СКВ.
Дополуденная небезуспешная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками роста интереса к гривневому ресурсу, о чем дали понять выросшие с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако, предполагаю, участники этого сегмента финансового бизнеса начали аккумулировать гривню, чтоб разместиться на 4 ночи длинных выходных и «заработать копеечку».
US
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