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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5003500450055006

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

Дивно спостерігати сьогодення товариші,коли йде ріст доляра ,всі мовчать на гілці ,падає- то якесь пожвавлення .Таке враження ,що всі в гривні сидять ,та трохи сумують.Одне повідомлення від кожного форумчанина додасть іншим якусь корисну інформацію .Не будьте байдужі .Дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:31

  Перес де Куэльяр написав:Дивно спостерігати сьогодення товариші,коли йде ріст доляра ,всі мовчать на гілці ,падає- то якесь пожвавлення .Таке враження ,що всі в гривні сидять ,та трохи сумують.Одне повідомлення від кожного форумчанина додасть іншим якусь корисну інформацію .Не будьте байдужі .Дякую.


Рост курса доллара на МБ ожидался, сроки, правда, сдвинулись на вторую половину недели. Было время приготовиться. В тот числе и субъектам наличного рынка, где рост оказался "символическим" жестом "вежливости" и попыткой стимулировать клиентский "принос".

US

PS

С "нэбайдужимы" на ветке ажур. Девать некуда... :D
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43

Привет из Днепра-8

Появившиеся около 11.20 Киева на межбанке системные игроки своими продажами понизили действующие цены «американца» до 26,15/26,17 UAH/USD. Они не менялись до 11.38, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей СКВ.

Дополуденная небезуспешная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками роста интереса к гривневому ресурсу, о чем дали понять выросшие с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако, предполагаю, участники этого сегмента финансового бизнеса начали аккумулировать гривню, чтоб разместиться на 4 ночи длинных выходных и «заработать копеечку».

US
дядя Caша
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