Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:06

Привет из Днепра-10



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. Покупатели решили не откладывать свои проекты в долгий ящик. Торопясь «пристроить» гривню накануне длинных выходных в Украине и в США.



Спустя 16 минут, на 10.20 Киева котировки доллара вернулись к цифре 26,13/26,15 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Это произошло из-за продолжения порционных компенсаций НДС Казначейством.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы «потяжелел» с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн., стимулируя агрессивность появившихся накануне на межбанке «зеленых быков» и намекая на пролонгацию роста курса доллара.



Около 10.36 «американец», вернувшийся с 10.25 Киева к росту, поднялся до 26,16/26,18 UAH/USD. «На моменте рынок нервничает, хотя обороты приличные», - констатировали дилеры.



К 10.44 спред котировок «американца» на межбанке растянулся до 26,15/26,18 UAH/USD.



По состоянию на 11.04 Киева безналичный доллар продолжает «топтаться» на отметке 26,16/26,18 UAH/USD, ожидая выход на рынок системных игроков.



Появившиеся около 11.20 Киева на межбанке системные игроки своими продажами понизили действующие цены «американца» до 26,15/26,17 UAH/USD. Они не менялись до 11.38, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей СКВ.



Дополуденная небезуспешная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками роста интереса к гривневому ресурсу, о чем дали понять выросшие с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако, предполагаю, участники этого сегмента финансового бизнеса начали аккумулировать гривню, чтоб разместиться на 4 ночи длинных выходных и «заработать копеечку».



Около 11.51 активность продаж на рынке безналичного доллара нарастала, вызвав очередную «просадку» курса СКВ, на сей раз к 26,14/26,16 UAH/USD. Обороты сделок опережают показатели предыдущей сессии. Игроки торопятся реализовать проекты в преддверии длинных выходных.



Пополудни, к 12.30, цена доллара на межбанке консолидировалась на прежней отметке 26,14/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием спроса и предложения.



Около 13.00 Киева на фоне не изменившихся цен (26,14/26,16 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,35/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 24 мая по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1719, просев до $1,1702 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1709 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 мая спрос вырос на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 25 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 мая спрос вырос на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 25 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR. Столичные дилеры уверены, что клиент сдает валюту на закупки продуктов и напитков на Троицу.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенном выравнивании настроения: доминировавший с утра клиентский спрос на доллар «разбавляется» предложениями. На моменте в городе действуют цены: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,70/30,83 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), стимулируя клиентский «принос». На моменте в городе равновесная торговля со «средней» ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,03/26,09 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль 0,417/0,421 UAH/RUB, Киев опт 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00-02/26,05-07 UAH/USD UAH/USD, евро (опт) 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,07 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,02/26,07 UAH/USD, розница – 26,00/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,10 UAH/USD; евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,419 RUB/USD.



Пятничная сессия валютного межбанка в Украине шла по известному с прежних лет сценарию. До 11.00 «американец» незначительно рос в цене, а с заморозкой повышения, индицировавшего локальный курсовой максимум, начались продажи СКВ системными игроками, среди которых, полагаю, присутствовали экспортеры, расстававшиеся с 50% своей внешнеторговой выручки. В отличие от предыдущей сессии, активность продаж была выше, а на эти офера находились покупатели. Об этом свидетельствовали оперативные данные по текущей ликвидности сделок, констатировав заметное опережение показателей предыдущей сессии.



Мы склонны считать выросшую торговую активность в безналичной паре доллар-гривня преддверием длинных выходных в Украине (Троица) и в США, 28 мая отмечающие День памяти.

Последнее исключит движение доллара в понедельник, перенеся его на 29 мая, что

несомненно отразится на ликвидности и настроении торгов во вторник, когда доминирование «зеленых быков» на межбанке наверняка сохранится.



Наличный рынок очень сдержанно отреагировал на пятничную пролонгацию роста курса безналичного «американца». Причины этой «холодности» известны: в отличие от межбанка «наличка» не получала гривневых «субсидий», а, кроме того, нужда в гривне заставляла клиентов наличного рынка «сдавать» валюту ради гривни на праздничные расходы.



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