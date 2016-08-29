Один из постоянных спикеров Блока Петра Порошенко Иван Винник заявил, что Министерство финансов якобы просчиталось при верстке бюджета на 2018 год, что может привести к кризису неплатежей во второй половине года. "[Министр финансов] Данилюк понимает, что у нас проблемы со следующим траншем. Данилюк понял, что бюджет Украины на 2018 год некорректно сверстан - 70 млрд гривен средств местных бюджетов уже использованы в государственном бюджете. То есть сумма реального дефицита, пока что он не отражается на казначейском счете, но во второй половине этого года мы можем иметь определенные проблемы", - заявил Винник в кулуарах парламента в пятницу.



Он сказал, что "никого не хочет пугать" задержками выплаты пенсий, социальной помощи, зарплат бюджетникам, но в то же время добавил, что проблемы с бюджетом могут стать очевидными уже с августа-сентября.