bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!
Я вот думаю , что курс 26.05 не может стоять 5-6 месяцев и должен перейти на летний , то есть снизится , первые рывок вверх возможен в конце июля .Какие факторы : 1) Полугодовые депо заканчиваются .2) Нерезы тоже могут создать движение , продавая валюту в январе ради 6-месячных ОВГЗ захотят выйти .3) Заканчивается ЧМ-18 существует угроза «путен нападет».4) Аграрии-фермера с урожая начнут покупку валюты .5) Рост доллара может начаться и раньше , если произойдут глобальные катаклизмы в Мире . Можно подвести черту , что есть ещё 1.5 -2 месяца для спокойствия гривны , возможно и укрепление .
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил готовность войти в долю капитала в "Ощадбанке". Об этом сегодня в ходе заседания Национального инвестиционного совета заявил президент ЕБРР Сумма Чакрабарти, передает корреспондент РБК-Украина.
Один из постоянных спикеров Блока Петра Порошенко Иван Винник заявил, что Министерство финансов якобы просчиталось при верстке бюджета на 2018 год, что может привести к кризису неплатежей во второй половине года. "[Министр финансов] Данилюк понимает, что у нас проблемы со следующим траншем. Данилюк понял, что бюджет Украины на 2018 год некорректно сверстан - 70 млрд гривен средств местных бюджетов уже использованы в государственном бюджете. То есть сумма реального дефицита, пока что он не отражается на казначейском счете, но во второй половине этого года мы можем иметь определенные проблемы", - заявил Винник в кулуарах парламента в пятницу.
Он сказал, что "никого не хочет пугать" задержками выплаты пенсий, социальной помощи, зарплат бюджетникам, но в то же время добавил, что проблемы с бюджетом могут стать очевидными уже с августа-сентября.