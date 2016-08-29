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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5005500650075008>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:45

Запорожье повы 26,02-26,08, тепло, хорошо...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Какие условия Вы могли бы отнести к благоприятным для гривни?

Как ни грустно, но прежде всего, на укреплении сказывается малая ее доступность в виде кредитов. Во вторую, общий рост цен на сырьевые ресурсы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 :evil: Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:25

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Какие условия Вы могли бы отнести к благоприятным для гривни?

Как ни грустно, но прежде всего, на укреплении сказывается малая ее доступность в виде кредитов. Во вторую, общий рост цен на сырьевые ресурсы.

Первое понятно.
Второе под вопросом. Рост нефти (и, соответственно, газа и ост. энергоресурсов, кот. мы импортируем), вполне возможно, перекрывает рост доходов от экспорта наших сырьевых ресурсов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:47

  bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!

Я вот думаю , что курс 26.05 не может стоять 5-6 месяцев и должен перейти на летний , то есть снизится , первые рывок вверх возможен в конце июля .Какие факторы : 1) Полугодовые депо заканчиваются .2) Нерезы тоже могут создать движение , продавая валюту в январе ради 6-месячных ОВГЗ захотят выйти .3) Заканчивается ЧМ-18 существует угроза «путен нападет».4) Аграрии-фермера с урожая начнут покупку валюты .5) Рост доллара может начаться и раньше , если произойдут глобальные катаклизмы в Мире . Можно подвести черту , что есть ещё 1.5 -2 месяца для спокойствия гривны , возможно и укрепление .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:04

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил готовность войти в долю капитала в "Ощадбанке". Об этом сегодня в ходе заседания Национального инвестиционного совета заявил президент ЕБРР Сумма Чакрабарти, передает корреспондент РБК-Украина.

Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ebrr-vyrazil-gotovnost-voyti-dolyu-kapitala-1527245085.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Один из постоянных спикеров Блока Петра Порошенко Иван Винник заявил, что Министерство финансов якобы просчиталось при верстке бюджета на 2018 год, что может привести к кризису неплатежей во второй половине года. "[Министр финансов] Данилюк понимает, что у нас проблемы со следующим траншем. Данилюк понял, что бюджет Украины на 2018 год некорректно сверстан - 70 млрд гривен средств местных бюджетов уже использованы в государственном бюджете. То есть сумма реального дефицита, пока что он не отражается на казначейском счете, но во второй половине этого года мы можем иметь определенные проблемы", - заявил Винник в кулуарах парламента в пятницу.

Он сказал, что "никого не хочет пугать" задержками выплаты пенсий, социальной помощи, зарплат бюджетникам, но в то же время добавил, что проблемы с бюджетом могут стать очевидными уже с августа-сентября.

https://lb.ua/news/2018/05/25/398622_bpp_zayavili_ugroze_byudzhetnogo.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:08

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Второе под вопросом. Рост нефти (и, соответственно, газа и ост. энергоресурсов, кот. мы импортируем), вполне возможно, перекрывает рост доходов от экспорта наших сырьевых ресурсов.

Возможно нефть все
С.Аравия и РФ обсуждают ослабление ограничений на добычу нефти
(Блумберг) -- Крупнейшие страны-производители нефти, способствовавшие росту цен до пика последних трех с половиной лет за счет сокращения добычи, впервые сообщили о том, что обсуждают ослабление ограничений.

Хотя такие меры обсуждаются, решение пока не принято, сказал в интервью в пятницу утром в Санкт-Петербурге министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры обсудят смягчение ограничений в июне, сказал после встречи с саудовским коллегой глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:39

А тем временем евро 1,1666.
При этом пшеница - 537, кукуруза - 405,, т.е на макс. значениях за последнее время.
Нефть снизилась до 77, т.е упала на 4% вероятно как раз на комментариях, о кот. написал tehno-teplo.
Тишина на ветке объясняется "полной стабилизацией" (почти как "павосемь" :) ). Все заснули. Боюсь, что побудка может случиться неожиданная и достаточно резкая. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 тра, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:39

  bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 :evil: Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!

Сначала нужно затарить тех кто любит на сезонных качелях кататься. А им дешевле 26 не охота отдавать. А потом снова вниз пойдём...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:48

  Investor_33 написав:
  bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 :evil: Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!

Сначала нужно затарить тех кто любит на сезонных качелях кататься. А им дешевле 26 не охота отдавать. А потом снова вниз пойдём...

Потом - это когда? В октябре?
Те, кто "любит на сезонных качелях кататься" сейчас в гривне и им надо не "отдавать", а забирать доллар. Они (те, кто вышел в грн. в янв.-февр. по 28+) будут в хорошей прибыли даже если войдут в долл. сейчас по 26,05-10 и им незачем рисковать и ждать ниже. Разве что вошли в депо на полгода - эти будут выходить из гривни в конце июня-июле.
ЛАД
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