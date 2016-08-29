bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!
Я вот думаю , что курс 26.05 не может стоять 5-6 месяцев и должен перейти на летний , то есть снизится , первые рывок вверх возможен в конце июля .Какие факторы : 1) Полугодовые депо заканчиваются .2) Нерезы тоже могут создать движение , продавая валюту в январе ради 6-месячных ОВГЗ захотят выйти .3) Заканчивается ЧМ-18 существует угроза «путен нападет».4) Аграрии-фермера с урожая начнут покупку валюты .5) Рост доллара может начаться и раньше , если произойдут глобальные катаклизмы в Мире . Можно подвести черту , что есть ещё 1.5 -2 месяца для спокойствия гривны , возможно и укрепление .
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил готовность войти в долю капитала в "Ощадбанке". Об этом сегодня в ходе заседания Национального инвестиционного совета заявил президент ЕБРР Сумма Чакрабарти, передает корреспондент РБК-Украина.
Один из постоянных спикеров Блока Петра Порошенко Иван Винник заявил, что Министерство финансов якобы просчиталось при верстке бюджета на 2018 год, что может привести к кризису неплатежей во второй половине года. "[Министр финансов] Данилюк понимает, что у нас проблемы со следующим траншем. Данилюк понял, что бюджет Украины на 2018 год некорректно сверстан - 70 млрд гривен средств местных бюджетов уже использованы в государственном бюджете. То есть сумма реального дефицита, пока что он не отражается на казначейском счете, но во второй половине этого года мы можем иметь определенные проблемы", - заявил Винник в кулуарах парламента в пятницу.
Он сказал, что "никого не хочет пугать" задержками выплаты пенсий, социальной помощи, зарплат бюджетникам, но в то же время добавил, что проблемы с бюджетом могут стать очевидными уже с августа-сентября.
ЛАД написав:Второе под вопросом. Рост нефти (и, соответственно, газа и ост. энергоресурсов, кот. мы импортируем), вполне возможно, перекрывает рост доходов от экспорта наших сырьевых ресурсов.
Возможно нефть все С.Аравия и РФ обсуждают ослабление ограничений на добычу нефти (Блумберг) -- Крупнейшие страны-производители нефти, способствовавшие росту цен до пика последних трех с половиной лет за счет сокращения добычи, впервые сообщили о том, что обсуждают ослабление ограничений.
Хотя такие меры обсуждаются, решение пока не принято, сказал в интервью в пятницу утром в Санкт-Петербурге министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры обсудят смягчение ограничений в июне, сказал после встречи с саудовским коллегой глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
А тем временем евро 1,1666. При этом пшеница - 537, кукуруза - 405,, т.е на макс. значениях за последнее время. Нефть снизилась до 77, т.е упала на 4% вероятно как раз на комментариях, о кот. написал tehno-teplo. Тишина на ветке объясняется "полной стабилизацией" (почти как "павосемь" ). Все заснули. Боюсь, что побудка может случиться неожиданная и достаточно резкая.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 тра, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!
Сначала нужно затарить тех кто любит на сезонных качелях кататься. А им дешевле 26 не охота отдавать. А потом снова вниз пойдём...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
bub-har написав:Похоже так и будем болтаться в коридоре 26-26,30!Никак не хочет папа пробивать 26 Но ничего впереди лето! Гриша на мариновке прекрасно себя чувствует и пока ждёт!
Сначала нужно затарить тех кто любит на сезонных качелях кататься. А им дешевле 26 не охота отдавать. А потом снова вниз пойдём...
Потом - это когда? В октябре? Те, кто "любит на сезонных качелях кататься" сейчас в гривне и им надо не "отдавать", а забирать доллар. Они (те, кто вышел в грн. в янв.-февр. по 28+) будут в хорошей прибыли даже если войдут в долл. сейчас по 26,05-10 и им незачем рисковать и ждать ниже. Разве что вошли в депо на полгода - эти будут выходить из гривни в конце июня-июле.