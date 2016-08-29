Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 4,20 коп., оказавшись на уровне 26,1495 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 мая с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD «виртуально», без сделок.



С 10.06 Киева рынок лихорадило: курс доллара то поднимался к 26,15/26,18, то проваливался до 26,13/26,15 UAH/USD.



Наконец, с 10.30 верх одержали «быки», укрепив цену «американца» до 26,15/26,18 UAH/USD.

До появления на межбанке системных игроков (около 11.05 Киева) курс доллара не покидал отметки 26,15-16/26,18 UAH/USD.

Выход на рынок солидных игроков привел к началу коррекции цен СКВ. На рынке преобладали продажи обязательной части экспортной выручки, которые катализировались локальными ценовыми максимумами доллара. Начав с отметки 26,15/25,17 UAH/USD по состоянию на 11.20, коррекция долларовых цен с перерывами на стабильность продолжалась до 14.45, когда пара доллар-гривня на межбанке упала к 26,11/25,14 UAH/USD. Выросший в четверг приток экспортной выручки сыграл с экспортерами злую шутку, заставив их расставаться с СКВ на фоне падающих цен в условиях полученной от Казначейства изрядной гривневой компенсации.



Заметим, однако, что этот стартовавший с 11.20 откат безналичного «американца» не смог компенсировать рост средневзвешенного курса доллара по сравнению с предыдущей сессией.



Консолидировавшись около 14.45 на уровне 26,11/25,14 UAH/USD, доллар не покидал эту отметку на пустеющем межбанке до завершения торгов, этой цифрой завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 25 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1495 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,1495 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 мая гривня overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.



Во-вторых, рост средневзвешенного курса доллара приветствовался экспортерами, у которых к пятницу скопилась изрядная порция предназначенной для обязательной продаже на рынке СКВ. При этом, повторимся, реализовывался лишь «обязательный минимум» доллара.



В-третьих, игра на межбанке была сделана до полудня, когда цена СКВ пребывала на высоком уровне, а последующих откат доллара сопровождался низкой ликвидностью.



В-четвертых, Украина и США 28 мая выходные, это значит, что СКВ упадет на счета экспортеров 29-го, и сможет попасть на межбанк (согласно правилам) лишь в среду, обрекая сессию вторника на дефицит валюты и ее подорожание. Это заставило часть игроков скупиться еще в пятницу.



«Формальным» поводом для сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда доллара стало расширение гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в пятницу продажи СКВ ограничились «обязательным минимумом», экспортеры снова начали «придерживать» доллар в расчете на его дальнейший рост.



Во-вторых, «бычий» тренд доллара стал более выраженным (24-го СКВ прибавила 2,6 коп., нынче ее рост составил 4,2 коп.), что снижает ликвидность рынка.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.



Дата: 25 мая 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)

€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Впоследствии этот баланс сохранился ценой стимулирования клиентского «приноса» повышением бидов.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), стимулируя клиентский «принос». На моменте в городе равновесная торговля со «средней» ликвидностью.



После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос» валюты, заставив местных дилеров в срочном порядке и довольно значительно дисконтировать более значимые биды, попутно переводя цены в «праздничный» режим торговли, расширяя маржу.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось ростом торговой активности.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка и «медвежьему» его характеру, обороты выросли, от оптовиков Днепра «твердую четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 25 мая 2018 г. на 16.43

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,98-00/26,02-04 UAH/USD (с утра 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00/26,05 UAH/USD)

€ 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR (с утра 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить посредством незначительного снижения действующих цен в ответ на коррекцию доллара на межбанке.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR. Столичные дилеры уверены, что клиент сдает валюту на закупки продуктов и напитков на Троицу.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня продолжали нисходящий тренд.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 25 мая 2018 г.



16.22 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USDD)

€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,83 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший с утра спрос на доллар в оптовых партиях постепенно размывался робкими поначалу клиентскими предложениями.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенном выравнивании настроения: доминировавший с утра клиентский спрос на доллар «разбавляется» предложениями. На моменте в городе действуют цены: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,70/30,83 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB. Полагаю, способствовал активизации «приноса» рост бидов в паре доллар-гривня.



После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась выросшей активностью клиентских оптовых оферов СКВ. Тем не менее, дополуденное преобладание спроса обеспечило итоговое незначительное его преобладание на фоне равновесного в целом рынка.



Незначительный «перекос» запорожского наличного рынка в сторону спроса не повредил итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 25 мая 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,09 UAH/USD)

€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,88 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,85 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,420 UAH/RUB)



US



