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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5006500750085009

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Investor_33 написав:А так да, почему бы в октябре и не пойти вниз?
Думаю после сентябрьских пиковых выплат будем понемногу подыматься!Надо же хоть для приличия к курсу заложенному в бюджет подойти!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте "елементарно, Ватсон!"

Шановні пани!
Читаю вас всіх і трохи офігіваю від вашої наївності про тих, хто здав по 28+ і закинув ті кошти на ПІВРІЧНЕ ДЕПО!
Ті, хто тим бавиться, - ДАВНИМ-ДАВНО понабивали собі "літніх стовпчиків", які закінчуються і в травні, і в червні, і в липні, і в серпні!!!(навіть, Я маю два стовпці в Ощаді під 17% на ЧЕРВЕНЬ!) Тож ті, що здали, закинули собі на перший стовпець(травень, чи червень), а тоді дивляться, чи частину/або всі відкупляти, або перекидати на наступний стовпець!
Отак все просто, як 2х2!
А ви тут..... піврічне депо, піврічне депо!))
.... ну, ще би Я, Долярчик, тут таке виписував "смішне", то було б не дивно)) ...... але ж одні "гуру" пишуть, а другі "гуру" їм, навіть, НЕзаперечують!!!))
...а тут, якись простий Долярчик, бере і їм відкриває очі!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Я маю два стовпці в Ощаді
Никогда не имел дело с ощадом! Т.е можно открыть депо на минимальную сумму и потом его пополнить на любую сумму?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:59

Вот где сейчас динамика и курсы интересные)) https://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp?exchtype=7
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:01

  bub-har написав:
  Долярчик написав:Я маю два стовпці в Ощаді
Никогда не имел дело с ощадом! Т.е можно открыть депо на минимальную сумму и потом его пополнить на любую сумму?
Це мабуть ,можна назвати, заняття др..чилін.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

Вообщем что и требовадось доказать! На финал ЛЧ курсы опустили! Совпадение? Не думаю! Туристы развлекаются,тратят свою валюту! На следующей недели должны отскочить!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:42

  bub-har написав:
  Долярчик написав:Я маю два стовпці в Ощаді
Никогда не имел дело с ощадом! Т.е можно открыть депо на минимальную сумму и потом его пополнить на любую сумму?

....до осені, так і було! А тепер, можна лише до пів року так, а якщо вже на рік, то можна поповнювати, але НЕ перевищувати початкову суму вкладу!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:а якщо вже на рік, то можна поповнювати, але НЕ перевищувати початкову суму вкладу!
Дякую! Так не цIкаво!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47

  bub-har написав:
  Долярчик написав:а якщо вже на рік, то можна поповнювати, але НЕ перевищувати початкову суму вкладу!
Дякую! Так не цIкаво!

...так, тепер стало не цікаво!
Та й, взагалі, зараз по банках "сумно"! - хотів, щось" толкове" відкрити на рік з поповненням - НЕМА НІЧОГО ЦІКАВОГО!!! :cry:
(раша-банки до уваги не беру!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

Чиста купівля НБУ валюти з початку року перевищила $1,2 млрд

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/507550.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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