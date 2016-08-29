Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:47

Шановні пани!

Читаю вас всіх і трохи офігіваю від вашої наївності про тих, хто здав по 28+ і закинув ті кошти на ПІВРІЧНЕ ДЕПО!

Ті, хто тим бавиться, - ДАВНИМ-ДАВНО понабивали собі "літніх стовпчиків", які закінчуються і в травні, і в червні, і в липні, і в серпні!!!(навіть, Я маю два стовпці в Ощаді під 17% на ЧЕРВЕНЬ!) Тож ті, що здали, закинули собі на перший стовпець(травень, чи червень), а тоді дивляться, чи частину/або всі відкупляти, або перекидати на наступний стовпець!

Отак все просто, як 2х2!

А ви тут..... піврічне депо, піврічне депо!))

.... ну, ще би Я, Долярчик, тут таке виписував "смішне", то було б не дивно)) ...... але ж одні "гуру" пишуть, а другі "гуру" їм, навіть, НЕзаперечують!!!))

...а тут, якись простий Долярчик, бере і їм відкриває очі!))