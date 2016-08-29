Думаю после сентябрьских пиковых выплат будем понемногу подыматься!Надо же хоть для приличия к курсу заложенному в бюджет подойти!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:47
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:47
Re: Валютный рынок в контексте "елементарно, Ватсон!"
Шановні пани!
Читаю вас всіх і трохи офігіваю від вашої наївності про тих, хто здав по 28+ і закинув ті кошти на ПІВРІЧНЕ ДЕПО!
Ті, хто тим бавиться, - ДАВНИМ-ДАВНО понабивали собі "літніх стовпчиків", які закінчуються і в травні, і в червні, і в липні, і в серпні!!!(навіть, Я маю два стовпці в Ощаді під 17% на ЧЕРВЕНЬ!) Тож ті, що здали, закинули собі на перший стовпець(травень, чи червень), а тоді дивляться, чи частину/або всі відкупляти, або перекидати на наступний стовпець!
Отак все просто, як 2х2!
А ви тут..... піврічне депо, піврічне депо!))
.... ну, ще би Я, Долярчик, тут таке виписував "смішне", то було б не дивно)) ...... але ж одні "гуру" пишуть, а другі "гуру" їм, навіть, НЕзаперечують!!!))
...а тут, якись простий Долярчик, бере і їм відкриває очі!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:56
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:59
Вот где сейчас динамика и курсы интересные))
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:01
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:11
Re: Валютный рынок в контексте
Вообщем что и требовадось доказать! На финал ЛЧ курсы опустили! Совпадение? Не думаю! Туристы развлекаются,тратят свою валюту! На следующей недели должны отскочить!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:42
....до осені, так і було! А тепер, можна лише до пів року так, а якщо вже на рік, то можна поповнювати, але НЕ перевищувати початкову суму вкладу!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:50
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47
...так, тепер стало не цікаво!
Та й, взагалі, зараз по банках "сумно"! - хотів, щось" толкове" відкрити на рік з поповненням - НЕМА НІЧОГО ЦІКАВОГО!!!
(раша-банки до уваги не беру!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47
Re: Валютный рынок в контексте
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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