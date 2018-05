Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47

Чиста купівля НБУ валюти з початку року перевищила $1,2 млрд

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/507550.html

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell