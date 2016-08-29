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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5007500850095010 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 772 1. Нет сбережений в валюте 10% 81 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 57 4. от 50% до 75% 14% 106 5. более 75% 63% 483 Всього голосів : 772 Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:30 Середньорічна

Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!



Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта

_________МБ____ная____на вчера__________на вчера

21.05.2018 389,14 26,0836 -0,0644 26,85898043 -0,0085

22.05.2018 383,76 26,0718 -0,0118 26,85068083 -0,0083

23.05.2018 319,64 26,0815 0,00970 26,84398483 -0,0067

24.05.2018 446,80 26,1075 0,02600 26,83513062 -0,0089

25.05.2018 428,40 26,1495 0,04200 26,82731730 -0,0078



Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,0003 (-0,01). Росло на неделе в среднем по 0,03 копейки за день. Таки так - по 3 сотых копейки. И это в 3 и 1/3 раза медленнее, чем падало на прошлой неделе.



Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,008027 (-0,008403). СрГодовая падала в среднем по 0,8027 копейки в день. На 5 процентов медленнее прошлой недели.



Полные обороты МБ за неделю - 1967,74 (2072,50). Обороты меньше чем на прошлой неделе. Средние среднедневные обороты за неделю: 393,548 (414,50) млн. долларов. Упали.



МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,8273173 всю неделю. Доллар выгодно покупать.



Поглазеть график.



Поглазеть прошлый год.



Поглазеть 2016 год.



Поглазеть 2015 год.



ВО



Всем удачи. Всем удачи. СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.

В скобках - предыдущее значение. Мяу... s0v7a

Повідомлень: 596 З нами з: 16.10.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 4,20 коп., оказавшись на уровне 26,1495 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 25 мая с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD «виртуально», без сделок.



С 10.06 Киева рынок лихорадило: курс доллара то поднимался к 26,15/26,18, то проваливался до 26,13/26,15 UAH/USD.



Наконец, с 10.30 верх одержали «быки», укрепив цену «американца» до 26,15/26,18 UAH/USD.

До появления на МЕЖБАНКЕ системных игроков (около 11.05 Киева) курс доллара не покидал отметки 26,15-16/26,18 UAH/USD.

Выход на рынок солидных игроков привел к началу коррекции цен СКВ. На рынке преобладали продажи обязательной части экспортной выручки, которые катализировались локальными ценовыми максимумами доллара. Начав с отметки 26,15/25,17 UAH/USD по состоянию на 11.20, коррекция долларовых цен с перерывами на стабильность продолжалась до 14.45, когда пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ упала к 26,11/25,14 UAH/USD. Выросший в четверг приток экспортной выручки сыграл с экспортерами злую шутку, заставив их расставаться с СКВ на фоне падающих цен в условиях полученной от Казначейства изрядной гривневой компенсации.



Заметим, однако, что этот стартовавший с 11.20 откат безналичного «американца» не смог компенсировать рост средневзвешенного курса доллара по сравнению с предыдущей сессией.



Консолидировавшись около 14.45 на уровне 26,11/25,14 UAH/USD, доллар не покидал эту отметку на пустеющем МЕЖБАНКЕ до завершения торгов, этой цифрой завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 25 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1495 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,1495 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 мая гривня overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.



Во-вторых, рост средневзвешенного курса доллара приветствовался экспортерами, у которых к пятницу скопилась изрядная порция предназначенной для обязательной продаже на рынке СКВ. При этом, повторимся, реализовывался лишь «обязательный минимум» доллара.



В-третьих, игра на межбанке была сделана до полудня, когда цена СКВ пребывала на высоком уровне, а последующих откат доллара сопровождался низкой ликвидностью.



В-четвертых, Украина и США 28 мая выходные, это значит, что СКВ упадет на счета экспортеров 29-го, и сможет попасть на межбанк (согласно правилам) лишь в среду, обрекая сессию вторника на дефицит валюты и ее подорожание. Это заставило часть игроков скупиться еще в пятницу.



«Формальным» поводом для сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда доллара стало расширение гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в пятницу продажи СКВ ограничились «обязательным минимумом», экспортеры снова начали «придерживать» доллар в расчете на его дальнейший рост.



Во-вторых, «бычий» тренд доллара стал более выраженным (24-го СКВ прибавила 2,6 коп., нынче ее рост составил 4,2 коп.), что снижает ликвидность рынка.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 25 мая продемонстрировал внутридневное довольно динамичное снижение.



Для этого, полагаю, было две причины: коррекция безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ , стартовавшая после 11.15 Киева и затянувшаяся до закрытия торгов, которая «впечатлила» потенциальных клиентов «налички», спровоцировав активизацию «приноса». Во вторых, в пятницу страна пребывала накануне длинных выходных, украшенных Троицей. Натурально, это стало причиной массового розничного предложения СКВ для гривневых расходов на еду и напитки для праздничного стола, большей частью, на природе.



Кроме того, не стоит забывать, что объемы наличной гривни не бесконечны, мы много раз подчеркивали это отличие валютного межбанка и наличного рынка.

Об этом в пятницу вспомнили участники наличного «неформального» рынка. снова повернувшись лицом к гривне.



Большинство представителей этой сферы финансового бизнеса по итогам пятничной сессии констатировали равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Причем этот баланс поддерживался стартовавшим с полудня снижением действующих цен. Как по причине активизации «приноса», так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Исключение составило Запорожье, рынок которого по итогам 25 мая зафиксировал некоторое преобладание спроса.



Итоговая сбалансированность наличных рынков в вышеперечисленных населенных пунктах в комплекте с «медвежьим» трендом в паре доллар-гривня, терявшей в цене в течение пятницы, стали основными причинами прогресса на участке ликвидности.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллар понизилась на 1,0-5,0 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-4,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 2,0-3,0 коп.



Таким образом, наличный рынок (в первую очередь, разумеется, пара доллар-гривня) констатировал внутридневное снижение в течение 25 мая, источником которого, стали «зеленые медведи» межбанка, активизировавшиеся после полудня и выросший клиентский принос в связи с длинными выходными.



Об этом и другом сейчас поговорим, сосредоточившись на подробностях торгов 25 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого на сей раз порадовали дилеров своей активностью, вернувшись к объемным валютообменным проектам.



Впрочем, по порядку.



Торги 25 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Впоследствии этот баланс сохранился ценой стимулирования клиентского «приноса» повышением бидов.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), стимулируя клиентский «принос». На моменте в городе равновесная торговля со «средней» ликвидностью.



После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос» валюты, заставив местных дилеров в срочном порядке и довольно значительно дисконтировать более значимые биды, попутно переводя цены в «праздничный» режим торговли, расширяя маржу.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось ростом торговой активности.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка и «медвежьему» его характеру, обороты выросли: заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 3,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,00/26,06 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в небольшом повышении обеих позиций.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного изменились с уровней открытия, приподняв биды и офера в паре доллар-гривня: 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась из-за выросшего клиентского предложения, в дисконтировании цен.

Дилеры опта немного понизили обе позиции, сохранив баланс спрос/предложение, благодаря которому выросла ликвидность.



Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 25 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием 24 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 мая уровнями 30,65/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 25 мая, приходилось заниматься стимулированием клиентского «приноса» в пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж паре доллар-гривня. А после обеда выросшие клиентские офера валюты вынуждали наших дилеров снижать обе позиции в паре доллар-гривня.



Тем не менее, наши дилеры приняли во внимание «ассортимент» настроений пары евро-доллар на мировом рынке forex, которая до 11.00 плавно снижалась, совершив с указанного часа динамичный отскок, неосторожно сформировавший двойную вершину, очевидный предвестник серьезного снижения. Это и стало в комплекте со внутридневными потерями наличного доллара, причиной снижения цен евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1708 к отметке $1,1653, констатировав внутридневное его снижение на заметные 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евро-доллар, учтя при этом заметный отскок этой пары около полудня, во время которого евро прикоснулся ко внутридневному максимуму $1,1730.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1719 пара евро-доллар тотчас инициировала коррекцию, затянувшуюся до открытия европейской сессии форекса. По состоянию на 09.00 Киева евро упал к $1,1703, ускорив коррекцию и обвалившись около 11.00 к $1,1685. Выбираясь из этой локальной «ямы», пара евро-доллар инициировала динамичное, но «неосторожное» ралли, результатом которого стала двойная вершина $1,1730 по состоянию на 12.00 и 12.30. Как известно, двойная вершина - «анонс» на грядущую серьезную коррекцию, которая не заставила себя долго ждать, уронив пару евро-доллар к $1,1648 по состоянию на 17.00 Киева.



Новое «реабилитационное» ралли выглядело неубедительно и смогло восстановить павшую пару лишь до $1,1663 по состоянию на 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США укрепляется относительно евро и иены на европейских торгах в пятницу, трейдеры ждут выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ожидая от него новых сигналов в отношении кредитно-денежной политики.



Курс евро по состоянию на 15.30 Киева пребывает на уровне $1,1675 по сравнению с $1,1719 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены увеличился до ¥109,46 против ¥109,26 накануне.



Курс фунта стерлингов относительно доллара США опустился до $1,3340 по сравнению с $1,3380 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥127,78 против ¥128,04 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,4% в ходе торгов. Индикатор завершает ростом (+0,1%) вторую неделю подряд, в мае его значение увеличилось на 2,1%..



Форекс ожидал выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла в Стокгольме.



Протокол майского заседания ФРС, опубликованный накануне, подтвердил планы подъема базовой процентной ставки американским центробанком в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.



«Доллар может укрепиться еще сильнее, если заявления Пауэлла укажут на "ястребиный" настрой ФРС и подадут свежие сигналы о планах ужесточения политики центробанком после июньского заседания», - таково мнение аналитика FXTM Люкмана Отунугу.

«С учетом увеличивающейся разницы между базовыми ставками ФРС и других крупнейших мировых центробанков, а также планов подъема ставки Федрезервом в июне, тенденция к укреплению доллара, вероятно, сохранится», - говорит эксперт.



Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что его базовый сценарий предусматривает три подъема ставки американским центробанком в 2017 году. ФРС уже повысила ставку в марте - до 1,5-1,75% и дала понять, что планирует еще два ее подъема в этом году.

«Нам стоит постепенно двигаться к нейтральному уровню ставки», который составляет 2,5-2,75%, заявил Р.Каплан.

«Таким образом, поднимем мы ставку три или четыре раза в этом году, мы будем около нейтрального уровня», - сказал он.

На вопрос о том, что нужно для того, чтобы он поддержал четыре повышения ставки, Р.Каплан ответил, что хотел бы видеть устойчивые темпы роста экономики США.



Курс доллара растет в пятницу, поднимаясь до самых высоких уровней с середины ноября, поскольку цены на нефть упали после того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы смягчить условия пакта о сокращении добычи, который поддерживал повышение цен на сырье многие месяцы.



Индекс доллара USDX, который показывает стоимость доллара против корзины из шести валют, вырос на 0,46% до 94,21 пунктов, достигнув максимума 94,241, что является самым сильным уровнем с середины ноября. Индекс показывает недельный рост на протяжении пяти из последних шести недель.

Цены на нефть упали более чем на 3% в пятницу, потому что Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы снять некоторые ограничения поставок, которые привели цены на сырую нефть до самого высокого уровня с 2014 года.



«Мы видим небольшой отскок в кросс-парах доллара, особенно в валютах, связанных с сырьевыми товарами», - сказал Карл Шамотта, директор по глобальным продуктам и рыночной стратегии в Cambridge Global Payments.



Доллар США вырос на 0,69% против канадского доллара, вплотную приблизившись к уровню 1,30. Австралийский доллар снижается на 0,21% к доллару США. Падает и российский рубль.



Доллар рос в течение нескольких недель, но потерял часть своего импульса после того, как в среду Федрезерв опубликовал более «мягкий» протокол, чем ожидали участники рынка.



В пятницу доллар был поддержан данными, которые показали, что новые заказы на капитальные товары, произведенные в США, выросли в апреле больше, чем ожидалось. Восстановление показателя говорит о том, что расходы на оборудование вновь растут после замедления в конце I квартала.



Меж тем, евро ослаб и близок к шестой неделе потерь подряд, потому что рост доходности облигаций в Италии вызвал нервозность среди инвесторов, в то время как политическая нестабильность в Испании также повлияла на настроения инвесторов. Глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес в пятницу внес вотум недоверия премьеру Мариано Рахою на рассмотрение в конгресс депутатов.



Эта новость вызвала резкую распродажу испанских облигаций и акций, предоставив инвесторам свежий стимул выйти из итальянских активов, которые были потрясены перспективой формирования популистского коалиционного правительства.



«Премия за риск растет в зоне евро, - сказал Шамотта. - Участники рынка более серьезно относятся к угрозе разделения зоны евро, чем ранее».



Итак, пара евро-доллар продолжает медленно и постепенно снижаться. Показав в четверг отметку $1,1750 пара пошла на снижение позже вечером и утро пятницы встречала на цифре $1,1685.



После 11.00 Киева пара получила поддержку благодаря выходу германского индекса IFO несколько лучше прогноза (рост впервые за несколько месяцев), и поднималась к $1,1730, но позже днем вновь пошла вниз без видимых поводов(из-за двойной вершины).



К выступлению главы ФРС Пауэлла в Стокгольме пара упала до $1,1650, но в опубликованном в 16.20 тексте выступления Пауэлла не было информации по перспективам экономики и монетарной политики. Через час глава ФРС начал отвечать на вопросы и здесь поводов для радикальных движений у рынков тоже не было – единственное, что можно отметить – Пауэлл заявил, что роль политики целеполагания будет снижаться в будущем, поскольку она актуальна лишь в кризис.



С аппетитами к рису ситуация не определилась. Индекс Dow Jones закрыл четверг падением на 0,3%, отыграв обратно часть падения на новости о том, что Трамп отменил саммит с Северной Кореей. В пятницу он торгуется в нуле в районе отметки 24800 пунктов.



Нельзя не отметить, что американские индексы стали плохо коррелировать с парой евро-доллар. Если индекс Dow Jones за май сильно оторвался от минимумов года, то пара евро-доллар продолжает обновлять минимумы года.



Лучшую корреляцию с парой евро-доллар в мае показывает индекс развивающихся рынков MSCI EM.



Отметим также, что доходности американских облигаций продолжили падать. На текущий момент от максимума 18 мая на 3,12% по 10-леткам они упали до 2,93%. Доллар, тем не менее, с того момента укрепляться не перестал. Поэтому объяснения о том, что рост доллара вызван ростом доходностей американских облигаций, которые высказывали многие комментаторы рынков в первой половине мая, показали свою полную несостоятельность.



Пара евро-доллар в последние дни показывает динамику хуже, чем у большинства валютных пар. Вместе с евро снижается только фунт, и технически падение там также идет на «бычьих» дивергенциях индикатора MACD.



Ситуация в паре евро-доллар остается в «подвешенном» состоянии, цена не дает ни резкого отскока, ни динамичного падения. В частности, в пятницу, показав отметку $1,1650 перед выступлением Пауэлла, пара остановилась и отскочила к $1,1665.

За неделю пара показала снижение лишь на фигуру, хотя при этом снижение идет уже шестую неделю подряд.

Несмотря на затянувшийся до неприличия процесс, мы по-прежнему не видим сколь-нибудь значимых причин для падения пары, если только не принимать во внимание ужесточение монетарной политики ФРС и расхождение между политиками ФРС и ЕЦБ.



Однако остается непонятным, почему рынок решил обратить внимание на ставки лишь сейчас, спустя 2,5 года после того, как ФРС впервые повысила ставку после кризиса, и спустя 1,5 года как Федрезерв стал повышать ставку на каждом расширенном заседании FOMC.

Опять же, если во время падения доллара в прошлом году мы слышали, что слабость доллара вызвана двойным дефицитом США, то надо отметить, что ситуация здесь не стала лучше. Наоборот, по всем прогнозам дефицит бюджета США будет расти, а что касается дефицита торгового баланса США, то он только в феврале показал рекордные $57 млрд., а в марте вышел на уровне $49 млрд., что также хуже всех значений за последние несколько лет без учета февральского антирекорда.



В текущей же ситуации, на тающее время до следующего заседания FOMC ФРС, где ужесточение монетаризма будет продолжено, технически укрепляя «американец», мы сохраняем минимум надежды увидеть небольшой и очень короткий отскок пары евро-доллар.



Кроме того, нельзя не отметить продолжение сокращения предложения долга Казначейством США по векселям, так что на следующей неделе по векселям будет наблюдаться чистое погашение ( HTTPS://TREASURYDIRECT.GOV/INSTIT/ANNCE ... HPYDWN.HTM ), а также продолжающееся сокращение запасов Казначейства на счетах ФРС (уже до $312 млрд. с максимума на $417 млрд. в начале мая).



Возвращение ликвидности в экономику должно поддержать аппетиты к риску. Вернее, американские рынки уже явно поддержаны, и с начала мая как раз растут, но, видимо, нужно больше оптимизма на американских рынках, чтобы это оказало поддержку более широкому спектру рисковых активов.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,65/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 25 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 мая по спросу и по предложению не изменились.



Пятничная сессия валютного межбанка в Украине шла по известному с прежних лет сценарию. До 11.00 «американец» незначительно рос в цене, а с заморозкой повышения, индицировавшего локальный курсовой максимум, начались продажи СКВ системными игроками, среди которых, полагаю, присутствовали экспортеры, расстававшиеся с 50% своей внешнеторговой выручки. В отличие от предыдущей сессии, активность продаж была выше, а на эти офера находились покупатели. Об этом свидетельствовали оперативные данные по текущей ликвидности сделок, констатировав заметное опережение показателей предыдущей сессии.



Мы склонны считать выросшую торговую активность в безналичной паре доллар-гривня преддверием длинных выходных в Украине (Троица) и в США, 28 мая отмечающие День памяти.

Последнее исключит движение доллара в понедельник, перенеся его на 29 мая, что

несомненно отразится на ликвидности и настроении торгов во вторник, когда доминирование «зеленых быков» на межбанке наверняка сохранится.



Наличный рынок очень сдержанно отреагировал на пятничную пролонгацию роста курса безналичного «американца». Причины этой «холодности» известны: в отличие от межбанка «наличка» не получала гривневых «субсидий», а, кроме того, нужда в гривне заставляла клиентов наличного рынка «сдавать» валюту ради гривни на праздничные расходы.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 4,20 коп., оказавшись на уровне 26,1495 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 25 мая с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD «виртуально», без сделок.С 10.06 Киева рынок лихорадило: курс доллара то поднимался к 26,15/26,18, то проваливался до 26,13/26,15 UAH/USD.Наконец, с 10.30 верх одержали «быки», укрепив цену «американца» до 26,15/26,18 UAH/USD.До появления на МЕЖБАНКЕ системных игроков (около 11.05 Киева) курс доллара не покидал отметки 26,15-16/26,18 UAH/USD.Выход на рынок солидных игроков привел к началу коррекции цен СКВ. На рынке преобладали продажи обязательной части экспортной выручки, которые катализировались локальными ценовыми максимумами доллара. Начав с отметки 26,15/25,17 UAH/USD по состоянию на 11.20, коррекция долларовых цен с перерывами на стабильность продолжалась до 14.45, когда пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ упала к 26,11/25,14 UAH/USD. Выросший в четверг приток экспортной выручки сыграл с экспортерами злую шутку, заставив их расставаться с СКВ на фоне падающих цен в условиях полученной от Казначейства изрядной гривневой компенсации.Заметим, однако, что этот стартовавший с 11.20 откат безналичного «американца» не смог компенсировать рост средневзвешенного курса доллара по сравнению с предыдущей сессией.Консолидировавшись около 14.45 на уровне 26,11/25,14 UAH/USD, доллар не покидал эту отметку на пустеющем МЕЖБАНКЕ до завершения торгов, этой цифрой завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу.Большинство сделок на межбанке 25 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1495 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,1495 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 25 мая гривня overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 25 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.Во-вторых, рост средневзвешенного курса доллара приветствовался экспортерами, у которых к пятницу скопилась изрядная порция предназначенной для обязательной продаже на рынке СКВ. При этом, повторимся, реализовывался лишь «обязательный минимум» доллара.В-третьих, игра на межбанке была сделана до полудня, когда цена СКВ пребывала на высоком уровне, а последующих откат доллара сопровождался низкой ликвидностью.В-четвертых, Украина и США 28 мая выходные, это значит, что СКВ упадет на счета экспортеров 29-го, и сможет попасть на межбанк (согласно правилам) лишь в среду, обрекая сессию вторника на дефицит валюты и ее подорожание. Это заставило часть игроков скупиться еще в пятницу.«Формальным» поводом для сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда доллара стало расширение гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 мая понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, в пятницу продажи СКВ ограничились «обязательным минимумом», экспортеры снова начали «придерживать» доллар в расчете на его дальнейший рост.Во-вторых, «бычий» тренд доллара стал более выраженным (24-го СКВ прибавила 2,6 коп., нынче ее рост составил 4,2 коп.), что снижает ликвидность рынка.В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 25 мая продемонстрировал внутридневное довольно динамичное снижение.Для этого, полагаю, было две причины: коррекция безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ , стартовавшая после 11.15 Киева и затянувшаяся до закрытия торгов, которая «впечатлила» потенциальных клиентов «налички», спровоцировав активизацию «приноса». Во вторых, в пятницу страна пребывала накануне длинных выходных, украшенных Троицей. Натурально, это стало причиной массового розничного предложения СКВ для гривневых расходов на еду и напитки для праздничного стола, большей частью, на природе.Кроме того, не стоит забывать, что объемы наличной гривни не бесконечны, мы много раз подчеркивали это отличие валютного межбанка и наличного рынка.Об этом в пятницу вспомнили участники наличного «неформального» рынка. снова повернувшись лицом к гривне.Большинство представителей этой сферы финансового бизнеса по итогам пятничной сессии констатировали равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Причем этот баланс поддерживался стартовавшим с полудня снижением действующих цен. Как по причине активизации «приноса», так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.Исключение составило Запорожье, рынок которого по итогам 25 мая зафиксировал некоторое преобладание спроса.Итоговая сбалансированность наличных рынков в вышеперечисленных населенных пунктах в комплекте с «медвежьим» трендом в паре доллар-гривня, терявшей в цене в течение пятницы, стали основными причинами прогресса на участке ликвидности.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллар понизилась на 1,0-5,0 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-4,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 2,0-3,0 коп.Таким образом, наличный рынок (в первую очередь, разумеется, пара доллар-гривня) констатировал внутридневное снижение в течение 25 мая, источником которого, стали «зеленые медведи» межбанка, активизировавшиеся после полудня и выросший клиентский принос в связи с длинными выходными.Об этом и другом сейчас поговорим, сосредоточившись на подробностях торгов 25 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого на сей раз порадовали дилеров своей активностью, вернувшись к объемным валютообменным проектам.Впрочем, по порядку.Торги 25 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Впоследствии этот баланс сохранился ценой стимулирования клиентского «приноса» повышением бидов.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), стимулируя клиентский «принос». На моменте в городе равновесная торговля со «средней» ликвидностью.После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос» валюты, заставив местных дилеров в срочном порядке и довольно значительно дисконтировать более значимые биды, попутно переводя цены в «праздничный» режим торговли, расширяя маржу.По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось ростом торговой активности.По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка и «медвежьему» его характеру, обороты выросли: заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 3,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,00/26,06 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в небольшом повышении обеих позиций.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного изменились с уровней открытия, приподняв биды и офера в паре доллар-гривня: 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась из-за выросшего клиентского предложения, в дисконтировании цен.Дилеры опта немного понизили обе позиции, сохранив баланс спрос/предложение, благодаря которому выросла ликвидность.Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 25 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-4,0 коп.По сравнению с закрытием 24 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 мая уровнями 30,65/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 25 мая, приходилось заниматься стимулированием клиентского «приноса» в пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж паре доллар-гривня. А после обеда выросшие клиентские офера валюты вынуждали наших дилеров снижать обе позиции в паре доллар-гривня.Тем не менее, наши дилеры приняли во внимание «ассортимент» настроений пары евро-доллар на мировом рынке forex, которая до 11.00 плавно снижалась, совершив с указанного часа динамичный отскок, неосторожно сформировавший двойную вершину, очевидный предвестник серьезного снижения. Это и стало в комплекте со внутридневными потерями наличного доллара, причиной снижения цен евронала.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1708 к отметке $1,1653, констатировав внутридневное его снижение на заметные 55 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евро-доллар, учтя при этом заметный отскок этой пары около полудня, во время которого евро прикоснулся ко внутридневному максимуму $1,1730.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 25 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1719 пара евро-доллар тотчас инициировала коррекцию, затянувшуюся до открытия европейской сессии форекса. По состоянию на 09.00 Киева евро упал к $1,1703, ускорив коррекцию и обвалившись около 11.00 к $1,1685. Выбираясь из этой локальной «ямы», пара евро-доллар инициировала динамичное, но «неосторожное» ралли, результатом которого стала двойная вершина $1,1730 по состоянию на 12.00 и 12.30. Как известно, двойная вершина - «анонс» на грядущую серьезную коррекцию, которая не заставила себя долго ждать, уронив пару евро-доллар к $1,1648 по состоянию на 17.00 Киева.Новое «реабилитационное» ралли выглядело неубедительно и смогло восстановить павшую пару лишь до $1,1663 по состоянию на 20.40 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Доллар США укрепляется относительно евро и иены на европейских торгах в пятницу, трейдеры ждут выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ожидая от него новых сигналов в отношении кредитно-денежной политики.Курс евро по состоянию на 15.30 Киева пребывает на уровне $1,1675 по сравнению с $1,1719 на закрытие предыдущей сессии.Курс доллара относительно иены увеличился до ¥109,46 против ¥109,26 накануне.Курс фунта стерлингов относительно доллара США опустился до $1,3340 по сравнению с $1,3380 накануне.Пара евро-иена торгуется на уровне ¥127,78 против ¥128,04 на закрытие предыдущей сессии.Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,4% в ходе торгов. Индикатор завершает ростом (+0,1%) вторую неделю подряд, в мае его значение увеличилось на 2,1%..Форекс ожидал выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла в Стокгольме.Протокол майского заседания ФРС, опубликованный накануне, подтвердил планы подъема базовой процентной ставки американским центробанком в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.«Доллар может укрепиться еще сильнее, если заявления Пауэлла укажут на "ястребиный" настрой ФРС и подадут свежие сигналы о планах ужесточения политики центробанком после июньского заседания», - таково мнение аналитика FXTM Люкмана Отунугу.«С учетом увеличивающейся разницы между базовыми ставками ФРС и других крупнейших мировых центробанков, а также планов подъема ставки Федрезервом в июне, тенденция к укреплению доллара, вероятно, сохранится», - говорит эксперт.Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что его базовый сценарий предусматривает три подъема ставки американским центробанком в 2017 году. ФРС уже повысила ставку в марте - до 1,5-1,75% и дала понять, что планирует еще два ее подъема в этом году.«Нам стоит постепенно двигаться к нейтральному уровню ставки», который составляет 2,5-2,75%, заявил Р.Каплан.«Таким образом, поднимем мы ставку три или четыре раза в этом году, мы будем около нейтрального уровня», - сказал он.На вопрос о том, что нужно для того, чтобы он поддержал четыре повышения ставки, Р.Каплан ответил, что хотел бы видеть устойчивые темпы роста экономики США.Курс доллара растет в пятницу, поднимаясь до самых высоких уровней с середины ноября, поскольку цены на нефть упали после того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы смягчить условия пакта о сокращении добычи, который поддерживал повышение цен на сырье многие месяцы.Индекс доллара USDX, который показывает стоимость доллара против корзины из шести валют, вырос на 0,46% до 94,21 пунктов, достигнув максимума 94,241, что является самым сильным уровнем с середины ноября. Индекс показывает недельный рост на протяжении пяти из последних шести недель.Цены на нефть упали более чем на 3% в пятницу, потому что Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы снять некоторые ограничения поставок, которые привели цены на сырую нефть до самого высокого уровня с 2014 года.«Мы видим небольшой отскок в кросс-парах доллара, особенно в валютах, связанных с сырьевыми товарами», - сказал Карл Шамотта, директор по глобальным продуктам и рыночной стратегии в Cambridge Global Payments.Доллар США вырос на 0,69% против канадского доллара, вплотную приблизившись к уровню 1,30. Австралийский доллар снижается на 0,21% к доллару США. Падает и российский рубль.Доллар рос в течение нескольких недель, но потерял часть своего импульса после того, как в среду Федрезерв опубликовал более «мягкий» протокол, чем ожидали участники рынка.В пятницу доллар был поддержан данными, которые показали, что новые заказы на капитальные товары, произведенные в США, выросли в апреле больше, чем ожидалось. Восстановление показателя говорит о том, что расходы на оборудование вновь растут после замедления в конце I квартала.Меж тем, евро ослаб и близок к шестой неделе потерь подряд, потому что рост доходности облигаций в Италии вызвал нервозность среди инвесторов, в то время как политическая нестабильность в Испании также повлияла на настроения инвесторов. Глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес в пятницу внес вотум недоверия премьеру Мариано Рахою на рассмотрение в конгресс депутатов.Эта новость вызвала резкую распродажу испанских облигаций и акций, предоставив инвесторам свежий стимул выйти из итальянских активов, которые были потрясены перспективой формирования популистского коалиционного правительства.«Премия за риск растет в зоне евро, - сказал Шамотта. - Участники рынка более серьезно относятся к угрозе разделения зоны евро, чем ранее».Итак, пара евро-доллар продолжает медленно и постепенно снижаться. Показав в четверг отметку $1,1750 пара пошла на снижение позже вечером и утро пятницы встречала на цифре $1,1685.После 11.00 Киева пара получила поддержку благодаря выходу германского индекса IFO несколько лучше прогноза (рост впервые за несколько месяцев), и поднималась к $1,1730, но позже днем вновь пошла вниз без видимых поводов(из-за двойной вершины).К выступлению главы ФРС Пауэлла в Стокгольме пара упала до $1,1650, но в опубликованном в 16.20 тексте выступления Пауэлла не было информации по перспективам экономики и монетарной политики. Через час глава ФРС начал отвечать на вопросы и здесь поводов для радикальных движений у рынков тоже не было – единственное, что можно отметить – Пауэлл заявил, что роль политики целеполагания будет снижаться в будущем, поскольку она актуальна лишь в кризис.С аппетитами к рису ситуация не определилась. Индекс Dow Jones закрыл четверг падением на 0,3%, отыграв обратно часть падения на новости о том, что Трамп отменил саммит с Северной Кореей. В пятницу он торгуется в нуле в районе отметки 24800 пунктов.Нельзя не отметить, что американские индексы стали плохо коррелировать с парой евро-доллар. Если индекс Dow Jones за май сильно оторвался от минимумов года, то пара евро-доллар продолжает обновлять минимумы года.Лучшую корреляцию с парой евро-доллар в мае показывает индекс развивающихся рынков MSCI EM.Отметим также, что доходности американских облигаций продолжили падать. На текущий момент от максимума 18 мая на 3,12% по 10-леткам они упали до 2,93%. Доллар, тем не менее, с того момента укрепляться не перестал. Поэтому объяснения о том, что рост доллара вызван ростом доходностей американских облигаций, которые высказывали многие комментаторы рынков в первой половине мая, показали свою полную несостоятельность.Пара евро-доллар в последние дни показывает динамику хуже, чем у большинства валютных пар. Вместе с евро снижается только фунт, и технически падение там также идет на «бычьих» дивергенциях индикатора MACD.Ситуация в паре евро-доллар остается в «подвешенном» состоянии, цена не дает ни резкого отскока, ни динамичного падения. В частности, в пятницу, показав отметку $1,1650 перед выступлением Пауэлла, пара остановилась и отскочила к $1,1665.За неделю пара показала снижение лишь на фигуру, хотя при этом снижение идет уже шестую неделю подряд.Несмотря на затянувшийся до неприличия процесс, мы по-прежнему не видим сколь-нибудь значимых причин для падения пары, если только не принимать во внимание ужесточение монетарной политики ФРС и расхождение между политиками ФРС и ЕЦБ.Однако остается непонятным, почему рынок решил обратить внимание на ставки лишь сейчас, спустя 2,5 года после того, как ФРС впервые повысила ставку после кризиса, и спустя 1,5 года как Федрезерв стал повышать ставку на каждом расширенном заседании FOMC.Опять же, если во время падения доллара в прошлом году мы слышали, что слабость доллара вызвана двойным дефицитом США, то надо отметить, что ситуация здесь не стала лучше. Наоборот, по всем прогнозам дефицит бюджета США будет расти, а что касается дефицита торгового баланса США, то он только в феврале показал рекордные $57 млрд., а в марте вышел на уровне $49 млрд., что также хуже всех значений за последние несколько лет без учета февральского антирекорда.В текущей же ситуации, на тающее время до следующего заседания FOMC ФРС, где ужесточение монетаризма будет продолжено, технически укрепляя «американец», мы сохраняем минимум надежды увидеть небольшой и очень короткий отскок пары евро-доллар.Кроме того, нельзя не отметить продолжение сокращения предложения долга Казначейством США по векселям, так что на следующей неделе по векселям будет наблюдаться чистое погашение (), а также продолжающееся сокращение запасов Казначейства на счетах ФРС (уже до $312 млрд. с максимума на $417 млрд. в начале мая).Возвращение ликвидности в экономику должно поддержать аппетиты к риску. Вернее, американские рынки уже явно поддержаны, и с начала мая как раз растут, но, видимо, нужно больше оптимизма на американских рынках, чтобы это оказало поддержку более широкому спектру рисковых активов.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,65/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 25 мая ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 мая по спросу и по предложению не изменились.Пятничная сессия валютного межбанка в Украине шла по известному с прежних лет сценарию. До 11.00 «американец» незначительно рос в цене, а с заморозкой повышения, индицировавшего локальный курсовой максимум, начались продажи СКВ системными игроками, среди которых, полагаю, присутствовали экспортеры, расстававшиеся с 50% своей внешнеторговой выручки. В отличие от предыдущей сессии, активность продаж была выше, а на эти офера находились покупатели. Об этом свидетельствовали оперативные данные по текущей ликвидности сделок, констатировав заметное опережение показателей предыдущей сессии.Мы склонны считать выросшую торговую активность в безналичной паре доллар-гривня преддверием длинных выходных в Украине (Троица) и в США, 28 мая отмечающие День памяти.Последнее исключит движение доллара в понедельник, перенеся его на 29 мая, чтонесомненно отразится на ликвидности и настроении торгов во вторник, когда доминирование «зеленых быков» на межбанке наверняка сохранится.Наличный рынок очень сдержанно отреагировал на пятничную пролонгацию роста курса безналичного «американца». Причины этой «холодности» известны: в отличие от межбанка «наличка» не получала гривневых «субсидий», а, кроме того, нужда в гривне заставляла клиентов наличного рынка «сдавать» валюту ради гривни на праздничные расходы.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64233 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3866 раз. Подякували: 7282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5007500850095010 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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