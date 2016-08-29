Додано: Суб 26 тра, 2018 07:46

Долярчик написав: ...так, тепер стало не цікаво!

Та й, взагалі, зараз по банках "сумно"! - хотів, щось" толкове" відкрити на рік з поповненням - НЕМА НІЧОГО ЦІКАВОГО!!!

(раша-банки до уваги не беру!) ...так, тепер стало не цікаво!Та й, взагалі, зараз по банках "сумно"! - хотів, щось" толкове" відкрити на рік з поповненням - НЕМА НІЧОГО ЦІКАВОГО!!!(раша-банки до уваги не беру!)

Я вообще не рассматриваю банки на год в гривне!Вот Вы пишите,что у Вас имеются столбики в ощаде,но ведь получается там нужно на год застолбиться на сумму,которой потом планируется пополнить! Например у меня сейчас деньги на карте со свободным доступом и я жду момента подешевле на ВСЕ свои деньги войти в валюту и разместить валюту в банках на пол года,а потом хотелось бы продаться подороже и в гривну на пол года и получается,чтобы пополнить столб в ощаде на крупную сумму,то мне нужно этим летом забить столб на сукмму планирумого пополнения,т.е получается морозить крупную сумму в ощаде в гривне на целый год,а это совсем не интересно и даже может оказаться убыточно! Я конечно верю в стабильность до выборов,но лучше перестраховаться и перекинуться этим летом полностью в валюту,запастись попкорном и наблюдать и тем более есть шанс,что можно больше заработать на курсе!