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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 11:34
FairyPrince написав: Сибарит написав: FairyPrince написав:
Якщо не помиляюсь то баксові депо йдуть останньою чергою, тобто коли банк здується то ФГВ спочатку видає гривневі, тай тягнутись це діло в реалі може місяць-два. 4% ?
Ошибаетесь.
Нет зависимости срока выплаты от валюты вклада. Выплачивается все вместе и все гривной.
Не помиляюсь, знайомий мав валютний депо у Дельті, так він був у 3й черзі.
Таки помиляєтесь, все залежить від дати закінчення депозитів, і не залежить від валюти, якщо на момент ВА вони закінчились, їх виплачують в першу чергу.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 11:53
bub-har написав:
Я вообще не рассматриваю банки на год в гривне!Вот Вы пишите,что у Вас имеются столбики в ощаде,но ведь получается там нужно на год застолбиться на сумму,которой потом планируется пополнить! Например у меня сейчас деньги на карте со свободным доступом и я жду момента подешевле на ВСЕ свои деньги войти в валюту и разместить валюту в банках на пол года,а потом хотелось бы продаться подороже и в гривну на пол года и получается,чтобы пополнить столб в ощаде на крупную сумму,то мне нужно этим летом забить столб на сукмму планирумого пополнения,т.е получается морозить крупную сумму в ощаде в гривне на целый год,а это совсем не интересно и даже может оказаться убыточно! Я конечно верю в стабильность до выборов,но лучше перестраховаться и перекинуться этим летом полностью в валюту,запастись попкорном и наблюдать и тем более есть шанс,что можно больше заработать на курсе!
Я ж писав, що РАНІШШЕ - було все гуд! Я минулого літа, відкрив два стовпчика на червень на 200грн!під 17%)- а поповнювати їх можу, хоч на мУльйон!
Але, восени, правила ЗМІНИЛИ! - і тепер так можна ЛИШЕ на пів поку! - бо, якщо на рік, то тільки так, як Ви написали вище!
FairyPrince написав:
Прихильники валютного депо на пів року (в осінньо-зимовий період), поясніть мені сенс цього діла? Ну я ще можу зрозуміти грн депо на пів року, коли в січні-лютому злив бакс, поклав грн на депо з метою літом знову зайти в бакс. Ну а валютне депо під 4%, чи оправданий цей ризик? 4% це майже нічого, а ризик що вам віддадуть ваше депо гривнями, та щей частинами - не малий, в історії у нас таке було. Причому навіть депо з можливістю дострокового розриву не віддавали, а казали чекайте до кінця терміну, а фраза працівників "заборона нацбанку" це взагалі ппц. Якщо не помиляюсь то баксові депо йдуть останньою чергою, тобто коли банк здується то ФГВ спочатку видає гривневі, тай тягнутись це діло в реалі може місяць-два. 4% ? Це просто смішно. Хіба що людина це робить бо тримати гроші дома страшно.
Особисто Я, розкидаю валютне депо на кожен місяць
: осені, зими і початок весни, щоб:
а) не купувати валюту дорого(осінь-зима), яка мені потрібна ЩОМІСЯЦЯ, для закупівлі товару;
б) дійсно, щоб "не лежала дома"!
в) а гривне-депостовпчики, набиваю, навпаки, щоб закінчувались в кінці весни, ну і на літо, - теж помісячно, починаючи з останнього місяця весни!
(правда, у зв'язку з очікуванням майбутнього ремонту, наступної весни, набив і ще набиваю по різних банках
, ГРИВНЕ-стовпців на березень-квітень-травень....... ну і на червень, липень - само собою!)
- в основному виходить +/- під 15 % річних!
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:06
Доброго дня . Припали бачу трохи Киiв 95/99-00 .*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:13
Киев, продажа $ уже 25.98, евро 30,65. Кто то поедет сегодня в центр? посмотрите курсы обменок на прием)
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:56
FairyPrince написав:
Ну а валютне депо під 4%, чи оправданий цей ризик?
Про з банков геть,всё пропало и пуйло нападёт я слышу каждый год!Существуют разные инвестиции: недвига,акции,драг.металлы,крипта,овгз,банки и т.д!Можно конечно и дома в сейфе держать,но я считаю,что деньги должны работать,просто нужно учитывать риски и распределять свои деньги по разным ячейкам!
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Додано: Суб 26 тра, 2018 13:08
Долярчик "Я минулого літа, відкрив два стовпчика на червень на 200грн!під 17%)- а поповнювати їх можу, хоч на мУльйон!"
А сейчас такое где нибудь есть,чтобы пополнил на минимальную сумму,а потом на любую и чтобы было не меньше 16-17% годовых?
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Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20
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Додано: Суб 26 тра, 2018 13:24
bub-har написав: FairyPrince написав:
Ну а валютне депо під 4%, чи оправданий цей ризик?
Про з банков геть,всё пропало и пуйло нападёт я слышу каждый год!Существуют разные инвестиции: недвига,акции,драг.металлы,крипта,овгз,банки и т.д!Можно конечно и дома в сейфе держать,но я считаю,что деньги должны работать,просто нужно учитывать риски и распределять свои деньги по разным ячейкам!
О "з банков геть,всё пропало и пуйло нападёт" писать не буду.
Но если Вы считаете, что о депозите в Ощаде на пол года под 3% (т.е. на руки 2,415% - с 10.000 долл. 120 дол. за пол года) можно сказать - "деньги работают" ...
Даже на 1 минималку за полгода не набегает.
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