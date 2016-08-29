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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5009501050115012

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:55

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что о депозите в Ощаде на пол года под 3% (т.е. на руки 2,415% - с 10.000 долл. 120 дол. за пол года) можно сказать - "деньги работают"
Согласен мало,но каждый зарабатывает как может,120$(кстати 2 мамыных пенсии) на дороге не валяются! Почему бы не заработать на свободных средствах,да ещё и с сезонным переворачиванием,поэтому пока продолжаю держать свободные средсва в банках-риски существуют везде!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:02

  SAndriy1 написав:Київ центр купівля 25,80-25,85, продаж 26,05-26,10. Багато туристів

Привыкнуть могут , если дёшево сдают «шара» , а с продажей видать печаль .Хорошо было бы перестроится 80/85.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:17

  bub-har написав:
  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что о депозите в Ощаде на пол года под 3% (т.е. на руки 2,415% - с 10.000 долл. 120 дол. за пол года) можно сказать - "деньги работают"
Согласен мало,но каждый зарабатывает как может,120$(кстати 2 мамыных пенсии) на дороге не валяются! Почему бы не заработать на свободных средствах,да ещё и с сезонным переворачиванием,поэтому пока продолжаю держать свободные средсва в банках-риски существуют везде!

К таким же успехом, можно 10% держать в Депо на битфинекс и иметь те же самые $120, а остальные $9000 всегда под матрацем, всегда доступны.

Пока лохи будут нести под проценты, не покрывающие даже эмиссию наличного доллара, заработать на депо как в былые времена не получится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:33

Zebra маячня якась :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:43

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня . Припали бачу трохи Киiв 95/99-00 .

*Відправлено з Чату

В Києві почали з"являтись обмінки з курсом продажу 25.97.Це поки що найнижчий курс продажу цього року.
tea
 
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