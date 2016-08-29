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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:55
ЛАД написав:
Но если Вы считаете, что о депозите в Ощаде на пол года под 3% (т.е. на руки 2,415% - с 10.000 долл. 120 дол. за пол года) можно сказать - "деньги работают"
Согласен мало,но каждый зарабатывает как может,120$(кстати 2 мамыных пенсии) на дороге не валяются! Почему бы не заработать на свободных средствах,да ещё и с сезонным переворачиванием,поэтому пока продолжаю держать свободные средсва в банках-риски существуют везде!
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bub-har
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:02
SAndriy1 написав:
Київ центр купівля 25,80-25,85, продаж 26,05-26,10. Багато туристів
Привыкнуть могут , если дёшево сдают «шара» , а с продажей видать печаль .Хорошо было бы перестроится 80/85.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:17
bub-har написав: ЛАД написав:
Но если Вы считаете, что о депозите в Ощаде на пол года под 3% (т.е. на руки 2,415% - с 10.000 долл. 120 дол. за пол года) можно сказать - "деньги работают"
Согласен мало,но каждый зарабатывает как может,120$(кстати 2 мамыных пенсии) на дороге не валяются! Почему бы не заработать на свободных средствах,да ещё и с сезонным переворачиванием,поэтому пока продолжаю держать свободные средсва в банках-риски существуют везде!
К таким же успехом, можно 10% держать в Депо на битфинекс и иметь те же самые $120, а остальные $9000 всегда под матрацем, всегда доступны.
Пока лохи будут нести под проценты, не покрывающие даже эмиссию наличного доллара, заработать на депо как в былые времена не получится.
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Zebra
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:33
Zebra
маячня якась
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:43
Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня . Припали бачу трохи Киiв 95/99-00 .*Відправлено з Чату
В Києві почали з"являтись обмінки з курсом продажу 25.97.Це поки що найнижчий курс продажу цього року.
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tea
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:47
tea написав:
В Києві почали з"являтись обмінки з курсом продажу 25.97.Це поки що найнижчий курс продажу цього року.
Так я до чого й веду , що пiд ЛЧ добре було б перелашьуватись готiвцI нижче 26.та задати напрямок.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 26 тра, 2018 15:18
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
В Києві почали з"являтись обмінки з курсом продажу 25.97.Це поки що найнижчий курс продажу цього року.
Так я до чого й веду , що пiд ЛЧ добре було б перелашьуватись готiвцI нижче 26.та задати напрямок.*Відправлено з Чату
Поки що готівка не хоче далеко відходити від міжбанку.А середній курс міжбанку вчора був вищий,аніж позавчора.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 15:37
tea написав: Перес де Куэльяр написав: tea написав:
В Києві почали з"являтись обмінки з курсом продажу 25.97.Це поки що найнижчий курс продажу цього року.
Так я до чого й веду , що пiд ЛЧ добре було б перелашьуватись готiвцI нижче 26.та задати напрямок.*Відправлено з Чату
Поки що готівка не хоче далеко відходити від міжбанку.А середній курс міжбанку вчора був вищий,аніж позавчора.
Ви ж пам"ятаєте невдовзі була різниця готівки з МБ в 30коп. Якщо вболівальники перенаситять чр Києва зеленими ,то і МБ потягне вниз .Це так припущення .
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